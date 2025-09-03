Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi

03-09-2025 - 16:28 PM | Xã hội

Thủ tướng ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Tại quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Y tế có tân Thứ trưởng Thường trực 46 tuổi- Ảnh 1.

Ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Ông Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, quê huyện Xuân Trường, Nam Định (cũ), là bác sĩ đa khoa, tiến sĩ y khoa, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây); Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà tham gia Hội Nhãn khoa Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo D.Thu

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; 4 tân Thứ trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nổi bật

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng Nổi bật

GS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

GS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

16:21 , 03/09/2025
Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc phát ngôn

Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng bị cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc phát ngôn

16:06 , 03/09/2025
Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

Cận cảnh dầm nhịp và trụ cầu Vĩnh Tuy bị cháy trơ lõi thép

15:34 , 03/09/2025
Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

14:54 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên