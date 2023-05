Bốc thăm mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn tỷ “chọi” cao như chọn vào trường chuyên, lớp chọn

Hơn 1.000 người ngồi đợi bốc thăm mua nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội đợt 1 dự án nhà ở xã hội tại ô đất HH-02A thuộc dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (tên gọi khác NHS Trung Văn) thuộc phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS (đại diện Liên danh chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất là hơn 2.726m2, quy mô dân số 560 người. Dự án gồm 275 căn hộ (trong đó có 225 căn) với một khối nhà chung cư cao 32 tầng nổi và 2 tầng hầm. Dự án có tổng mức đầu tư 571 tỷ đồng. Sau một thời gian tiêp nhận hồ sơ, đến ngày 20/5, Sở Xây dựng đã tiến hành tổ chức bốc thăm cho khách hàng mua nhà ở xã hội để đảm bảo sự công bằng.

Sáng sớm ngày 20/5, khi cơ quan quản lý nhà nước chưa tiến hành mở cửa bốc thăm mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn, đã có hơn 1.000 người xếp hàng đợi sẵn. Thậm chí có người đã đi từ 4 giờ sáng để xếp hàng, vì họ lo ngại xếp sau sẽ hết lượt trúng.

Mặc dù thời tiết khá oi nồng, nhưng người dẫn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi 5-6 tiếng để được bốc thăm.

Hơn 1.000 người ngồi đợi tại Nhà thi đấu Cầu Giấy để nghe quy chế và chờ tới lượt bốc thăm, phải đến 10h30 việc bốc thăm mua nhà ở xã hội mới bắt đầu. Dù xếp hàng 5 tiếng, nhưng nhiều người dân vẫn nhẫn nại, kiên trì mặc cho thời tiết khá oi bức trong khuôn viên Nhà thi đầu quận Cầu Giấy.

Theo thông báo của Sở Xây dựng, trong số 1.300 hồ sơ sẽ chọn ra 149 hồ sơ, tỷ lệ chọi gần 1/9. Như vậy, sẽ có 1.151 hồ sơ ”bị loại”. Giá bán là hơn 19,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT) và phí bảo trì 371.869 đồng/m2. Đây là mức giá bán dự án nhà ở xã hội lần đầu cao nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Trước đây, mức giá được phê duyệt thường từ 13-17 triệu đồng mỗi m2. Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất (diện tích 69,9 m2) tại dự án NHS Trung Văn, người mua cần bỏ ra khoảng 1,39 tỷ đến 1,52 tỷ đồng cho căn lớn nhất (diện tích 76,8 m2).

Sau bốc thăm, có những người may mắn phấn khởi gọi điện thoại về gia đình khoe ngay “thành tích". Đơn cử như anh Hoàng Trường Giang (Hà Đông, Hà Nội) may mắn bốc trúng căn hộ 69,9m2. Anh Giang chia sẻ: "Tôi không biết nói gì vì quá vui mừng. Tôi cảm thấy rất may mắn khi bốc trúng".

Chị Thuỳ Linh phấn khởi khoe giấy ghi căn hộ đã bốc trúng.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) khoe giấy ghi căn hộ đã bốc trúng. "Đến giờ tôi vẫn còn run vì mình đã may mắn bốc trúng căn hộ như mong muốn", chị Linh nói.

Trái ngược với số lượng người may mắn rất nhỏ trong buổi bốc thăm căn hộ này, hàng trăm người ra về với vẻ mặt buồn bã vì "lá phiếu trắng". Theo đó, hàng trăm gia đình lại dang dở giấc mơ có nhà.

Anh Nguyễn Thành Trung lại không may mắn như những khách hàng khác.

Anh Nguyễn Thành Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, anh đã chờ nộp hồ sơ rồi ngồi mấy tiếng đợi bốc thăm, nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh trong hôm nay. "Mặc dù mức giá nhà ở xã hội này không phải là thấp, nhưng với vị trí và số tiền phải nộp thì tôi thấy khá hợp lý", anh Trung nói.

Chị Phạm Thị Dịu chia sẻ chị đã đi từ lúc 5h sáng để làm các thủ tục bốc thăm này. Tuy nhiên, tỷ lệ số phiếu trúng quá thấp được xác định ngay từ đầu, cho nên chị cũng đỡ hụt hẫng hơn.

Cùng tâm trạng như chị Dịu cũng có rất nhiều người cho rằng, việc bốc thăm mua nhà ở xã hội như hiện nay là vô cùng khốc liệt. "Tỷ lệ chọi" quá lớn và sự thành công, trúng được hay không lại phụ thuộc vào may mắn chứ không phải trình độ, điều kiện.

Trước đó, từ năm 2010, người dân Hà Nội cũng đã từng xếp hàng nộp hồ sơ mua dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn - dự án nhà ở CT1 Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông). Sau khi xét điểm hồ sơ mua nhà, đơn vị bán đã phải bốc thăm để chọn vì số lượng người có nhu cầu quá nhiều mà căn hộ có hạn. Dù xếp hàng nhưng những hy vọng về một chính sách hỗ trợ để người thu nhập thấp có một mái ấm được nhen nhóm lên.

Hơn 10 năm sau, tình cảnh tương tự vẫn tái diễn, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm) mở bán, người dân lại xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà từ 2h sáng.

Có thể nói, Bộ Xây dựng luôn coi việc phát triển nhà ở xã hội là một ưu tiên để người thu nhập thấp được tiếp cận, sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, dự án nhà ở xã hội quá ít ỏi, khiến khả năng tiếp cận của người dân khó khăn, phát triển nhà ở xã hội chưa đạt được mục tiêu đề ra.