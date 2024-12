BOJ phát tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất

Theo Thống đốc Ueda, tăng trưởng tiền lương tại Nhật Bản đang tiếp tục tiến gần mức phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% và các dữ liệu kinh tế cũng đang tiếp tục đi đúng với dự báo, giúp tăng thêm triển vọng BOJ có thể thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Hiện các nhà kinh tế và thị trường đang kỳ vọng, BOJ sẽ tiến hành tăng lãi suất ngay trong cuộc họp vào ngày 18 - 19/12 sắp tới, thay vì chờ sang cuộc họp tháng 1 năm sau.

Ông Ueda cũng cho biết BOJ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến như đàm phán tiền lương tại Nhật Bản đầu năm sau và thương mại toàn cầu dưới chính quyền mới của Mỹ.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại Tokyo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thống đốc Ueda cho biết, có "một dấu hỏi lớn" đang treo lơ lửng trên quỹ đạo của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngày càng đồng tình với các nhà kinh tế về quan điểm rằng BOJ có nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 hơn là chờ đợi đến tháng 1.

Chỉ số lạm phát chính của Nhật Bản vẫn đang duy trì ở mức mục tiêu 2% hoặc cao hơn trong hơn hai năm rưỡi. Chỉ số tăng trưởng giá của Tokyo mới đây đã vượt qua sự đồng thuận của thị trường, củng cố hy vọng rằng chu kỳ lạm phát - tiền lương tích cực mà ngân hàng trung ương mong muốn từ lâu có thể đang xuất hiện.

Điều đó đã thúc đẩy đồng Yen tăng khoảng 3% trong tuần này và đưa đồng tiền này thoát khỏi mức được xem là có nguy cơ dẫn tới động thái can thiệp thị trường của Nhật Bản. Tuy nhiên, đồng Yen vẫn yếu hơn nhiều so với thời điểm Thống đốc Ueda nhậm chức vào tháng 4/2023. Nhật Bản đã chi hơn 100 tỷ USD trong năm nay để hỗ trợ đồng Yen khi đồng tiền này giảm giá mạnh so với đồng USD.

Thống đốc BOJ cho biết, việc đồng Yen tiếp tục suy yếu khi lạm phát tăng trên 2% có thể gây ra rủi ro lớn và đòi hỏi "biện pháp đối phó" từ ngân hàng trung ương.

Tuần trước, ông Ueda đã cho biết rằng không thể dự đoán kết quả lãi suất của cuộc họp tiếp theo vì một lượng lớn dữ liệu mới vẫn chưa được công bố.

"Với việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn chưa chắc chắn nên dữ liệu việc làm có thể đóng vai trò quan trọng…BOJ có thể sẽ đợi để quan sát diễn biến của nền kinh tế và bối cảnh chính trị Mỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, khiến động thái vào tháng 12 ít có khả năng xảy ra hơn", Charu Chanana, chiến lược gia tại Saxo Markets cho biết khi đề cập đến khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất một lần nữa.