BOJ quyết định giữ nguyên lãi suất, chưa cắt giảm mua trái phiếu ngay, đồng yên lập tức giảm gần đáy lịch sử

Chiều ngày 14/6, sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách hiện ở mức 0% - 0,1%.

Đồng thời, BOJ thông báo sẽ cắt giảm hoạt động mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) nhưng chưa phải ngay lập tức. Họ cho biết sẽ thu thập quan điểm từ những người tham gia thị trường trước khi quyết định chiến lược chi tiết cho 1-2 năm tới tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 7.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda

Đồng yên lập tức giảm xuống mức 158 yên đổi 1 USD sau thông báo này. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay. Chiến lược gia tiền tệ cấp cao Yukio Ishizuki tại Daiwa Securities cho biết: “Việc BOJ quyết định hoãn việc giảm (mua trái phiếu) có vẻ ôn hòa”.

Vị chuyên gia này tin rằng dù khó đoán, đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể sẽ diễn ra vào tháng 10. “Đồng yên sẽ yếu đi, nhưng không xa mức 159 yên đổi 1 USD”, ông nói.

Các thị trườg đã dự đoán BOJ sẽ giảm quy mô mua JGB từ mức 6.000 tỷ yên hàng tháng hiện tại xuống còn 5.000 tỷ yên (31,8 tỷ USD). Ngân hàng nắm giữ khoảng 600.000 tỷ yên JGB, chiếm hơn một nửa tổng số trái phiếu đang lưu hành. Điều này đã giúp giữ lãi suất ở mức thấp.

Các nhà kinh tế Nhật Bản Izumi Devalier và Takayasu Kudo của Bank of America Securities cho biết các nhà đầu tư đang tìm kiếm tín hiệu rõ ràng về việc ngân hàng trung ương mua JGB trong tương lai. Suy nghĩ của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda về đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể khiến họ “thất vọng”. Các nhà kinh tế dự đoán ngân hàng sẽ trì hoãn quyết định về JGB đến tháng 7 và sẽ tăng lãi suất chính sách lên 0,25% trong tháng đó.

Quyết định của BOJ được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản có phần ảm đạm. Theo dữ liệu sửa đổi được công bố đầu tuần, trong quý 1 năm 2024, nền kinh tế suy giảm 1,8% so với quý trước. Tiêu dùng cá nhân giảm 2,9%, nhiều hơn mức giảm 2,7% ban đầu và là quý thứ hai giảm liên tiếp. Theo số liệu công bố vào đầu tháng 6 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tiền lương điều chỉnh theo lạm phát đã giảm tháng thứ 25 liên tiếp.

Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 34 năm vào tháng 4 và đang dao động quanh mức này. Kể từ đầu năm đến nay, đồng yên giao dịch trong khoảng từ 140 yên đến 160 yên đổi 1 USD. Sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn ở mức khoảng 4,3%, không thu hẹp khoảng cách nhiều so với lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm hiện ở mức dưới 1%.

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 5 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự đoán của thị trường. Đồng yên tạm thời tăng ở New York do dữ liệu lạm phát giảm.

BOJ đã không đưa ra tín hiệu rõ ràng về kế hoạch tăng lãi suất trong thông báo ngày 14/6.

Theo Nikkei Asia