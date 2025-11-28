"Bóng dáng" Sunshine Group tại khu đô thị 10.000 tỷ đồng ở địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Vào tháng 2/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh (cũ).

Đến tháng 5, tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hòa An và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh.

Ngày 22/10 vừa qua, Bắc Ninh đã duyệt quy hoạch 1/500 dự án này trên diện tích hơn 48 ha, nay thuộc địa bàn phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Dự án tiếp giáp các khu phố Phúc Sơn, Cổ Mễ; giáp khu đất quy hoạch số 3 và số 4 của Khu đô thị mới phía Tây bắc TP Bắc Ninh.

Vị trí này nằm gần với ĐT.295 và kết nối với quốc lộ 37, cách trung tâm TP Bắc Giang cũ (nay là trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh) 15 km.

Dự án kết nối với trung tâm Bắc Ninh qua tuyến đường Lạc Long Quân - Kinh Dương Vương - Âu Cơ. Nằm gần các KCN Quang Châu, Vân Trung, Quế Võ, Yên Phong.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là mặt nước (khoảng 28,5 ha), đất nông nghiệp (13,7 ha) và một số căn nhà tạm của người dân.

Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị với quy mô dân số 8.744 người. Trong cơ cấu sử dụng đất bố trí 13,4 ha cho các công trình nhà ở và 4,4 ha đất công cộng, thương mại dịch vụ.

Toàn dự án sẽ xây dựng 646 công trình nhà ở, bao gồm 516 căn nhà liền kề cao 5 tầng; 130 căn biệt thự song lập cao 3 tầng. Bên cạnh đó, xây dựng hai công trình nhà ở xã hội cao 18 tầng.

Tiến độ thực hiện dự án này là 6,5 năm kể từ ngày lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, nhà đầu tư có 1 năm để hoàn thành các thủ tục pháp lý và 5,5 năm để thi công xây dựng. Tổng mức đầu tư của khu đô thị là 10.120 tỷ đồng.

Về liên danh nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hòa An là doanh nghiệp bất động sản được thành lập vào tháng 3/2022 với vốn điều lệ 170 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông cá nhân góp vốn là Nguyễn Tân Lập (45%), Nguyễn Hồng Quân (25%) và Hồ Ngọc Toàn (30%).

Hiện nay, Hòa An có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tân Lập.

Còn Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh được thành lập từ năm 2016, có trụ sở tại Sunshine Tower trên đường Phạm Hùng, Hà Nội. Tính đến cuối 2024, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán: SSH) là công ty mẹ nắm 94% tỷ lệ sở hữu.

Phó Giám đốc của Xuân Đỉnh là ông Đỗ Văn Trường, người đang đồng thời là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Sunshine (mã chứng khoán: KSF). Trong báo cáo tài chính hợp nhất, Sunshine cho biết kể từ 29/9/2025, Xuân Đỉnh là công ty con gián tiếp của tập đoàn.

Xuân Đỉnh được biết đến là chủ đầu tư của dự án nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ thương mại (Sunshine City) tại lô đất I.A.23, khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2, TP Hà Nội. Dự án này có diện tích khoảng 2,2 ha, gồm 6 tòa nhà cao 38 - 40 tầng với 1.791 căn hộ, tổng mức đầu tư 5.600 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2025, Xuân Đỉnh có vốn chủ sở hữu hơn 2.839 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 4.627 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngân hàng và trái phiếu. Tổng tài sản ghi nhận 7.467 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của người viết, tại Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1, vốn góp của Hòa An là 85% và phía Xuân Đỉnh góp 15%.

Trong đó, Hòa An đóng vai trò đại diện cho liên danh, thu xếp vốn chủ sở hữu và vốn vay. Còn Xuân Đỉnh có trách nhiệm thu xếp vốn chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về kinh nghiệm thực hiện dự án.



