Bỗng dưng nhận 24.313.760 đồng vào tài khoản tên Phùng Tiến Dũng, chờ 3 tuần không ai liên hệ người đàn ông liền làm điều bất ngờ

24-10-2025 - 16:13 PM | Xã hội

Người đàn ông ở Phú Thọ bất ngờ nhận hơn 24 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chờ 3 tuần không ai liên hệ rồi chủ động báo công an để trao trả lại cho chủ sở hữu.

Ngày 24/10, Công an xã Quảng Yên (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã nhanh chóng xác minh và hỗ trợ người dân trao trả lại hơn 24 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 14/10, anh Phùng Tiến Dũng (sinh năm 1983, trú tại khu 3 Đông Lĩnh, xã Quảng Yên) đến Công an xã trình báo về việc có người chuyển nhầm vào tài khoản của mình số tiền 24.313.760 đồng.

Bỗng dưng nhận 24.313.760 đồng vào tài khoản tên Phùng Tiến Dũng, chờ 3 tuần không ai liên hệ người đàn ông liền làm điều bất ngờ- Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Anh Dũng cho biết, sáng 22/9, khi đang ở nhà, anh bất ngờ nhận được thông báo ngân hàng Vietinbank báo có khoản tiền trên được chuyển vào tài khoản cá nhân. Do không rõ nguồn gốc, anh đã kiểm tra toàn bộ giao dịch mua bán của mình nhưng không xác định được chủ tài khoản gửi. Sau gần ba tuần không có ai liên hệ nhận lại, lo ngại có thể là sự cố hoặc liên quan đến hành vi lừa đảo, anh Dũng đã chủ động đến cơ quan công an trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Quảng Yên phối hợp với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thị xã Phú Thọ tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy số tiền được chuyển từ tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Văn Lang.

Công an xã Quảng Yên sau đó đã liên hệ với đại diện công ty, mời các bên liên quan đến làm việc. Ngày 16/10, dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, anh Phùng Tiến Dũng đã bàn giao lại toàn bộ số tiền 24.313.760 đồng cho đại diện công ty. Các bên thống nhất việc chuyển nhầm và hoàn tất thủ tục trao trả đúng quy định.

Hành động trung thực và tự giác của anh Phùng Tiến Dũng được cơ quan chức năng đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và phẩm chất đáng trân trọng của người dân.

Công an xã Quảng Yên khuyến cáo, khi phát hiện có tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc rút tiền không rõ nguồn gốc nhằm tránh bị lợi dụng hoặc vi phạm pháp luật.

Theo Nam An

