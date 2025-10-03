"Bông hồng thép" của điền kinh Việt Nam Nguyễn Linh Na thăng quân hàm thiếu tá

Ngày 30/9 vừa qua, Nguyễn Linh Na vận động viên 7 môn phối hợp của điền kinh Việt Nam chính thức được trao quyết định thăng quân hàm Thiếu tá nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, Linh Na rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, cầm trên tay bó hoa chúc mừng, hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi tự hào về một “bông hồng thép” vừa giỏi chuyên môn, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân nhân.

VĐV Linh Na được trao quyết định thăng quân hàm Thiếu tá

Linh Na hai năm liên tiếp giành HCV SEA Games

Linh Na tham dự rước đuốc tại Đại lễ 2/9

Sinh năm 1997 tại Phú Thọ, là người dân tộc Mường, Nguyễn Linh Na đã vượt lên nhiều khó khăn để theo đuổi sự nghiệp thể thao. Cô gắn bó với nội dung 7 môn phối hợp nữ – một trong những nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh khi đòi hỏi VĐV phải toàn diện từ tốc độ, sức mạnh cho đến sức bền. Tại SEA Games 31 năm 2022, Linh Na gây tiếng vang khi giành HCV với tổng điểm 5.415, phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm. Chỉ một năm sau, ở SEA Games 32, cô tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á ở nội dung này.

Tại dịp Đại lễ 2/9, Linh Na vinh dự là một trong những VĐV được tham gia rước đuốc trong lễ diễu binh, diễu hành. Việc được trao quyết định lần này là sự ghi nhận cho những thành tích rực rỡ mà cô mang về cho thể thao Việt Nam, là minh chứng cho nỗ lực, tinh thần kỷ luật và sự cống hiến của cô gái Mường.