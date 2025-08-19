Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông. Tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tiếp lập đỉnh mới với dòng tiền đổ ào ạt gần đây, thông tin này như một cú nổ lớn – hứa hẹn sẽ thu hút nhà đầu tư. Càng đặc biệt hơn khi VPBankS ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội, nhanh chóng lọt vào top 3 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường.

VPBankS là ai?

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank, HoSE:VPB). Được sự hậu thuẫn của ngân hàng mẹ VPBank, VPBankS tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng ngay trong năm đầu tiên hoạt động dưới thương hiệu mới, lớn nhất thị trường tại thời điểm đó.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã là sân chơi đông đúc của những "gã khổng lồ" có lịch sử phát triển lên đến 25 năm, VPBankS đã chọn một lối đi riêng là xây dựng một công ty công nghệ tài chính thay vì mô hình chứng khoán truyền thống. Tận dụng lợi thế sẵn có là đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, phân tích chuyên nghiệp, VPBankS tập trung nguồn lực để xây dựng các sản phẩm công nghệ có hàm lượng chất xám cao và có khả năng phục vụ hàng trăm nghìn người cùng một thời điểm.

Thành quả của chiến lược này được thể hiện rõ nét qua các con số tài chính khi chỉ sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội. Năm 2022, công ty đã báo lãi trước thuế 542 tỷ đồng, gấp 81 lần 2021.

Đến năm 2023, hoạt động kinh doanh VPBankS nhanh chóng bứt tốc, gia nhập "câu lạc bộ các công ty chứng khoán báo lãi nghìn tỷ" với khoản lợi nhuận 1.255 tỷ đồng, trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái tài chính VPBank.

Nửa đầu năm 2025, sự bứt phá càng mạnh mẽ hơn khi công ty báo lãi trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt vào top 5 toàn ngành. Quy mô tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ, trong top 3 và top 4 toàn thị trường.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tăng vọt lên gần 18.000 tỷ đồng, nhờ tăng trưởng gấp đôi chỉ trong 6 tháng. Quan trọng hơn, với tiềm lực vốn mạnh mẽ, VPBankS vẫn còn hạn mức gần 19.000 tỷ đồng cho vay margin trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đã chạm mức giới hạn theo quy định.

Cũng cần nói thêm, VPBank – ngân hàng mẹ của VPBankS - là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công hai thương vụ huy động tỷ đô tại Việt Nam: bán 49% cổ phần công ty tín dụng tiêu dùng FE CREDIT cho đối tác ngoại SMBCCF và phát hành 15% cổ phần VPBank cho SMBC. Với việc nằm trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt bao gồm ngân hàng – tín dụng tiêu dùng – chứng khoán – bảo hiểm và kinh nghiệm từ các thương vụ tỷ đô, IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mới cho toàn thị trường.

Trong bối cảnh dòng vốn ngoại trở lại sau nhiều năm bán ròng, thị trường Việt Nam tiến gần tới việc nâng hạng, VPBankS thực hiện IPO không chỉ bổ sung thêm lựa chọn “tỷ đô”, mà còn tạo hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của kênh huy động vốn cho nền kinh tế bên cạnh nguồn tín dụng ngân hàng.