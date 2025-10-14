Boss Ngân Collagen Cần Thơ “biến mất”?

Sau khi Ngân 98 bị bắt, Ngân Collagen bất ngờ được cộng đồng mạng gọi tên trên các diễn đàn. Ngoài việc từng vướng ồn ào đấu tố căng thẳng hồi tháng 5 vừa qua, khiến Ngân 98 về tận nhà Ngân Collagen ở Cần Thơ để đối chất, cả 2 còn cùng được gọi là “boss giảm cân”. Vì vậy tình hình hiện tại và các chia sẻ của Ngân Collagen đang nhận về sự chú ý.

Ngân 98 và Ngân Collagen từng có màn đấu tố căng thẳng

Theo ghi nhận vào sáng ngày 14/10, tài khoản TikTok có tick xanh của Ngân Collagen vẫn đang ở chế độ riêng tư. Đây từng là tài khoản chính của boss Ngân Cần Thơ, có 627k người theo dõi và 17,3 triệu lượt yêu thích.

Tài khoản của Ngân Collagen được cho là chuyển sang riêng tư từ khoảng tháng 6/2025 - sau ồn ào với Ngân 98. Thời điểm đó, các sản phẩm giảm cân, thải mỡ của cả 2 “boss giảm cân” bị cơ quan chức năng kiểm tra vì mập mờ nguồn gốc, giấy phép lưu hành gây tranh cãi.

Tài khoản TikTok có tick xanh của Ngân Collagen ở chế độ riêng tư trong hơn 4 tháng qua (Ảnh chụp màn hình)

Song cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra sau khi dừng hoạt động trên tài khoản tick xanh, Ngân Collagen đăng video trên một tài khoản phụ, đang có hơn 155k người theo dõi. Tại đây cô vẫn tiếp tục bán hàng - chủ yếu là sản phẩm làm đẹp, đồng thời chia sẻ về cuộc sống bên trong “lâu đài 500 tỷ”.

Mới nhất - sáng ngày 14/10, Ngân Collagen vẫn đăng ảnh chụp cùng sản phẩm và ghi chú thích: “Chào ngày mới”. Ở phần bình luận phía dưới bài đăng, netizen tiếp tục nhắc nhiều đến Ngân 98 nhưng Ngân Collagen không phản hồi.

Hình ảnh được Ngân Collagen đăng tải vào sáng 14/10

Không hoạt động trên tài khoản chính nhưng Ngân Collagen vẫn đăng clip, livestream ở tài khoản phụ (Ảnh chụp màn hình)

Trên Facebook, Ngân Collagen vẫn đăng ảnh và clip trên tài khoản có tick xanh với gần 370k người theo dõi. Song cô giới hạn bình luận ở toàn bộ bài đăng và phần lớn bài đăng, hình ảnh sản phẩm giảm cân mà cô từng bán đã không còn nữa.

Hồi tháng 5 vừa qua, netizen không thể tìm thấy tài khoản Facebook này - sau thông tin kiểm tra chất lượng sản phẩm từ cơ quan chức năng.

Ngân Collagen khoá bình luận trên Facebook (Ảnh chụp màn hình)

Hồi cuối tháng 5/2025, tài khoản này từng không thể tìm thấy (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, Ngân Collagen chỉ “đóng băng” tài khoản TikTok tick xanh và vẫn hoạt động, bán hàng trên các tài khoản khác. Tuy nhiên việc bán hàng, nhất là sản phẩm giảm cân không còn được đăng rầm rộ như trước mà Ngân Collagen tập trung vào các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp.

Ngân Collagen có tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau, hiện đang sống ở Cần Thơ. Theo thông tin tự chia sẻ trên MXH, Ngân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Pháp năm 2018 và giành giải "Hoa hậu có làn da đẹp nhất". Cô cũng xây dựng hình ảnh phú bà xinh đẹp, thành đạt có biệt thự rộng 1.000m² tại Cần Thơ và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang trọng.

Ngân Collagen bên trong "lâu đài 500 tỷ"

Về kinh doanh, Ngân Collagen từng được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp. Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 26/10/2018. Địa chỉ trụ sở chính tại 23, đường số 2, Khu tái định cư - cảng Phú Định, phường Phú Định, TP. HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty của Ngân Collagen đăng ký là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm). Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là cá nhân Huỳnh Việc Nhật Tường, không phải Ngân Collagen.

Thông tin về công ty của Ngân Collagen trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)