Khó hiểu vì Mỹ Tâm

Mỹ Tâm Live Concert See The Light tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình tháng 12/2025 đang là sự kiện âm nhạc nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Sau khi công bố các hạng vé và quyền lợi, Mỹ Tâm vừa thông báo về thời gian mở bán cũng như cách thức mua vé.

Đáng chú ý, theo thông tin trên fanpage Mỹ Tâm, Mỹ Tâm Live Concert mới chỉ có 2 đợt mở bán vé sớm và mở bán chính thức cho chủ thẻ ngân hàng SeABank - nhà tài trợ cho concert. Cụ thể, đợt mở bán sớm cho chủ thẻ sẽ bắt đầu từ ngày 5/11 và mở bán chính thức vé live concert từ ngày 16/11.

Thông báo về thời gian mở bán vé trên fanpage Mỹ Tâm

Điều này khiến một số người hâm mộ thắc mắc liệu có thể sử dụng tài khoản ngân hàng để mua vé hay không. Những bình luận, bài đăng đề cập đến cách thức mua vé Mỹ Tâm Live Concert đang nhận về lượt thảo luận lớn trên mạng xã hội Facebook, Threads.

Bên cạnh đó, có bình luận nêu ý kiến cho rằng Mỹ Tâm có thể sẽ mở thêm đợt bán vé sau cho các chủ thẻ ngân hàng khác, người hâm mộ nên chờ đợi thêm thông báo. Trong trường hợp Mỹ Tâm Live Concert chỉ bán vé độc quyền, không ít khán giả cho biết họ vẫn mua vé để ủng hộ nhà tài trợ và “Hoạ mi tóc nâu”. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận như sau:

“Các concert khác thì chủ thẻ nhà tài trợ được mua sớm hoặc giảm giá thôi vẫn có đợt bán sau, không biết với concert Mỹ Tâm có vậy không nhỉ”

“Tôi vẫn mua vé vì Mỹ Tâm, dù sao ủng hộ nhà tài trợ cũng là ủng hộ ca sĩ mình thích”

“Mỹ Tâm tổ chức concert là thấy đáng tiền rồi, mình với bạn định mở thêm thẻ để mua đợt mở bán sớm cho chắc chắn”.

Seatmap và quyền lợi các hạng vé trong live concert

Sức hút từ đêm diễn lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ Tâm khiến người hâm mộ nôn nóng sở hữu tấm vé tham dự sự kiện này. Concert lần này của Mỹ Tâm được chia thành nhiều hạng vé, phù hợp với từng trải nghiệm khán giả với mức giá dao động từ 1,5-12 triệu đồng.

Trước đó, nữ ca sĩ từng có 2 show diễn kỷ lục tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của Mỹ Tâm thu hút 10.000 khán giả. 18 năm sau, chủ nhân bản hit “Ước gì” trở lại sân vận động này với liveshow Tri Âm, tạo nên cơn sốt với số lượng khán giả lên đến 30.000 người. Mỹ Tâm Live Concert See The Light 2025 được kỳ vọng là sự kiện âm nhạc bùng nổ cuối năm nay.