EU sẽ chịu thiệt hại nếu không khai thác tài sản của Nga.

Theo Financial Times (FT), trong một tài liệu của Ủy ban Châu Âu (EC) hôm 7/11, tài liệu này đã được gửi đến các thủ đô EU sau khi không đạt được sự đồng thuận về cái gọi là "khoản vay bồi thường" trị giá khoảng 160 tỷ đô la vào tháng trước.

Nếu không khai thác được nguồn dự trữ ngân hàng trung ương đang bị phong tỏa của Moscow, EU sẽ phải cho phép vay chung hoặc cấp các khoản tài trợ trực tiếp - cả hai đều sẽ "ảnh hưởng trực tiếp" đến ngân sách quốc gia và làm tăng nợ công, EC cảnh báo. Hiện vẫn chưa rõ liệu phương án không tài trợ cho Kiev có được cân nhắc hay không.

Chi phí tiềm ẩn đối với các nền kinh tế EU là rất lớn, vì việc trả nợ một khoản vay tập thể với quy mô như vậy có thể dẫn đến khoản lãi suất hàng năm lên tới 5,8 tỷ đô la.

EC cảnh báo rằng, việc vay nợ ở quy mô như vậy cũng có thể làm tăng chi phí vay chung của EU và làm suy yếu các công cụ tài chính khác.

Kiev kỳ vọng các nước phương Tây sẽ bù đắp khoản thâm hụt gần 50 tỷ đô la vào năm tới, với dự thảo ngân sách năm 2026 dự kiến chi tiêu khoảng 114 tỷ đô la và chỉ 68 tỷ đô la doanh thu - gần như toàn bộ số tiền này được dành cho mục đích quân sự.

Hầu hết các khoản chi tiêu phi quân sự của chính phủ, bao gồm lương, lương hưu, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.

Bỉ tiếp tục phản đối việc sử dụng tài sản của Nga làm tài sản thế chấp vay vốn, viện dẫn những rủi ro nghiêm trọng về tài chính và uy tín.

Các khoản tiền bị đóng băng, tổng cộng khoảng 300 tỷ đô la trên toàn cầu, với khoảng 200 tỷ đô la được giữ tại Euroclear của Bỉ, về mặt kỹ thuật không bị tịch thu, và có thể được Moscow thu hồi nếu các lệnh trừng phạt của EU không liên tục được gia hạn.

EU đã mở rộng các định nghĩa pháp lý bằng cách phân loại lãi suất thu được từ các khoản tiền bị đóng băng này là lợi nhuận bất ngờ không thuộc về Moscow và sử dụng chúng để vũ trang cho Kiev.

Kế hoạch mới dựa trên giả định rằng, Moscow cuối cùng sẽ trả khoản vay như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai - một kết quả mà Thủ tướng Bỉ Bart De Wever mô tả là khó xảy ra.

Hôm 8/11, các quan chức EU một lần nữa không thuyết phục được Bỉ ủng hộ việc tịch thu tài sản.