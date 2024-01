BS Mỹ tiết lộ 5 thói quen ăn uống người dân Vùng Xanh ưa chuộng, làm được tim, gan khỏe, phòng ung thư

Sardinia (Ý), Okinawa (Nhật Bản), Nicoya (Costa Rica) và Ikaria (Hy Lạp) Loma Linda (California) là 5 Vùng Xanh trên thế giới, nơi tập trung nhiều người sống trường thọ.

Các chuyên gia cho biết, ngoài lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cũng là một trong những bí quyết giúp người dân ở Vùng Xanh sống trường thọ.

Bác sĩ Poonam Desai, tại Hoa Kỳ cho biết: “Người dân Vùng Xanh thường áp dụng 5 thói quen trong chế độ ăn uống. Cá nhân tôi cũng đã cố gắng kết hợp 5 thói quen này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bản thân để tăng cường sức khỏe”.

5 thói quen ăn uống người dân Vùng Xanh thường áp dụng

1. Ăn nhiều trái cây và rau củ

Bác sĩ Desai cho biết thói quen này nhắm tới mục tiêu ăn khoảng 5-10 phần trái cây và rau củ mỗi ngày.

Các loại trái cây và rau củ là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chẳng hạn như folate, vitamin C, E, kali và các chất chống oxy hóa. Do đó, chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Ngoài ra, Trái cây và rau củ cũng là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, có thể giúp duy trì sức khỏe đường ruột khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa. Đồng thời chất xơ trong rau củ quả cũng có thể làm chậm tốc độ hấp thụ đường, giúp phòng tránh lượng đường trong máu tăng vọt.

Ảnh minh họa.

2. Mỗi ngày ăn một nắm hạt

Bác sĩ Desai cho biết: “Tôi có thể đảm bảo rằng các loại hạt nguyên chất chưa qua chế biến có thể giúp cơ thể bổ sung các loại dầu tốt cho sức khỏe đồng thời chứa rất ít đường, muối”.

Các loại hạt là nguồn cung cấp protein, chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Các chất dinh dưỡng này có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và tiểu đường.

Một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Internal Medicine theo dõi 31.000 người đã phát hiện ra rằng những người ăn các loại hạt nhiều hơn bốn lần mỗi tuần có nguy cơ bị đau tim thấp hơn 51% và có nguy cơ tử vong vì bệnh tim thấp hơn 48% so với những người ăn hạt ít hơn một lần/tuần.

3. Ăn một cốc đậu mỗi ngày

Bác sĩ Desai cho biết: “Các loại đậu như đậu gà, đậu pinto, đậu lăng, đậu đen, đậu nành chứa nhiều chất xơ, protein, folate và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe”.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ sẽ thúc đẩy cảm giác no, cải thiện lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Do đó, bổ sung đậu vào chế độ ăn có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim hoặc đột quỵ, phòng ngừa ung thư, gan nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa.

4. Thêm các loại dầu tốt cho sức khỏe vào chế độ ăn uống

Bác sĩ Desai cho biết: “Dầu ô liu nguyên chất là một trong những loại dầu tốt cho sức khỏe”.

Dầu ô liu chứa các chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và bệnh tim mạch.

Dầu ô liu cũng có thể chống lại quá trình stress oxy hóa - quá trình gây hại cho sức khỏe của não bộ và có thể gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm dầu ô liu vào chế độ ăn có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ, bệnh tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa.

5. Tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn

Người dân trong các vùng xanh hạn chế đáng kể việc tiêu thụ các loại thực phẩm đã qua chế biến, đặc biệt là những sản phẩm có thêm nhiều đường.

Các thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, đường, chất phụ gia, chất bảo quản và chất béo không lành mạnh. Chúng bao gồm các loại bánh quy, bánh ngọt, kem, xúc xích, giăm bông,...

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn chứa đường có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng nhận thức và khiến lượng đường trong máu thay đổi thất thường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ăn các loại thịt chế biến quá kỹ như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, một số loại thịt nguội... có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng 18% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Ung thư đại trực tràng nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và cắt giảm tuổi thọ của chúng ta.

Bác sĩ Desai cho biết thay vì lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn như bánh quy, khoai tây chiên,... mọi người có thể bổ sung các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ và tốt cho sức khỏe.