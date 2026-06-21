Bữa ăn đáng học hỏi của người đẹp 47 tuổi trông như mới ngoài 20

Ở tuổi 47, Tô Linh - một KOL người Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi ngoại hình trẻ trung, vóc dáng mảnh mai và làn da gần như không có dấu hiệu tuổi tác. Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, người đẹp Đài Loan còn thường xuyên chia sẻ những bữa ăn đơn giản nhưng khoa học trên mạng xã hội. Mới đây, một thực đơn "nhanh gọn" của cô tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn khi vừa dễ làm, vừa giàu dinh dưỡng lại phù hợp với những ai đang muốn kiểm soát cân nặng.

Bữa ăn đơn giản nhưng đủ chất giúp giữ dáng

Trong bài đăng gần đây, Tô Linh tiết lộ một bữa ăn lành mạnh mà cô thường áp dụng vào những ngày bận rộn. Nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng từng nguyên liệu đều được lựa chọn có chủ đích nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Cô cắt nhỏ cà chua bò và bí đỏ hạt dẻ đã được hấp chín thành những miếng vừa ăn. Sau đó, nữ diễn viên rắc thêm bột hạt gai dầu - nguồn protein thực vật giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích. Phần đạm chính đến từ sashimi áp chảo sơ, giúp bổ sung protein chất lượng cao mà vẫn giữ được độ tươi ngon. Cuối cùng, cô hoàn thiện món ăn bằng một lớp dầu ô liu nấm truffle thơm đặc trưng.

Tổng thể món ăn không chỉ bắt mắt với màu sắc tươi sáng mà còn cung cấp đầy đủ protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Đây được xem là kiểu thực đơn lý tưởng cho những người đang trong quá trình giảm mỡ nhưng vẫn muốn ăn ngon và no lâu.

Bí quyết giúp hạn chế cảm giác đói nằm ở protein

Khi chia sẻ về bí quyết duy trì vóc dáng suốt nhiều năm, Tô Linh cho biết protein luôn là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày của cô.

Theo nữ diễn viên, phụ nữ thường rất dễ rơi vào tình trạng thèm ăn vặt nếu các bữa chính không đủ chất, đặc biệt là vào buổi chiều khi cơ thể bắt đầu thiếu năng lượng. Protein giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế các cơn đói bất chợt và giảm nhu cầu tìm đến đồ ăn vặt.

Quan sát thực đơn của Tô Linh có thể thấy mỗi nguyên liệu đều được tính toán kỹ lưỡng. Không cần ăn quá nhiều nhưng cơ thể vẫn nhận đủ dưỡng chất cần thiết để duy trì năng lượng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Vào bếp cũng là một cách chăm sóc bản thân

Ngoài chuyện ăn uống lành mạnh, Tô Linh còn xem việc nấu ăn là một khoảng thời gian thư giãn trong ngày.

Cô cho biết bản thân rất thích quá trình chuẩn bị nguyên liệu, chế biến rồi bày biện món ăn. Với nữ diễn viên, nấu ăn không đơn thuần là để có một bữa ăn tốt cho sức khỏe mà còn giống như một nghi thức giúp bản thân chậm lại giữa nhịp sống bận rộn.

Từ những nguyên liệu đơn giản, việc tự tay tạo ra một món ăn đẹp mắt và ngon miệng mang lại cảm giác hài lòng đặc biệt. Chính điều đó cũng giúp cô duy trì thói quen ăn uống khoa học trong thời gian dài thay vì xem việc giữ dáng là một áp lực.

Vì sao muốn giảm mỡ vẫn phải ăn đủ protein?

Nhiều người khi giảm cân thường mắc sai lầm phổ biến là cắt giảm quá nhiều thực phẩm và chỉ tập trung vào việc ăn ít hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng protein mới là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Không chỉ giúp duy trì khối lượng cơ bắp, protein còn kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn quá mức và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Với phụ nữ, việc thiếu protein trong thời gian dài có thể khiến cơ thể mất cơ, giảm tốc độ đốt cháy năng lượng và làm hiệu quả giảm cân chậm lại.

Vì vậy, trong mỗi bữa ăn nên ưu tiên bổ sung các nguồn protein chất lượng như cá, thịt gà, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu. Khi kết hợp cùng rau xanh, chất xơ và chất béo tốt, cơ thể sẽ được cung cấp nguồn dinh dưỡng cân bằng hơn, đồng thời hỗ trợ duy trì vóc dáng săn chắc lâu dài.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp Tô Linh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 47. Không cần những thực đơn quá khắt khe hay các phương pháp giảm cân cực đoan, bí quyết của cô lại đến từ những lựa chọn rất đơn giản: ăn đủ chất, ăn thông minh và duy trì chúng một cách đều đặn mỗi ngày.

Theo TVBS, Ảnh IGNV