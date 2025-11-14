Bữa sáng bạc triệu của nhân viên Mailisa

Mailisa thường được nhiều người biết đến là bà chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và gây xôn xao cộng đồng mạng với bài hát “Sếp em Mailisa”. Không những thế, bà trùm thẩm mỹ này còn hay chiêu đãi nhân viên trong nhiều dịp. Đơn cử, một nhân viên Mailisa đã ghi lại khoảnh khắc được sếp tặng món ăn trị giá hàng triệu đồng chỉ để ăn sáng.

Mailisa tặng nhân viên Đông trùng hạ thảo

Mailisa cầm gói Đông trùng hạ thảo lớn để phát cho từng nhân viên và họ bày tỏ rất hào hứng nhận phần của mình. Ban đầu, mỗi người được nhận hai con những khi thấy lượng đó quá ít, Mailisa đã vui vẻ phát thêm. Không chỉ vậy, khi một nhân viên hài hước nói sức khỏe yếu, lập tức Mailisa liền cho hẳn 5 con Đông trùng hạ thảo để bồi bổ.

Nhân viên hào hứng nhân quà của Mailisa

Cũng trong video, Mailisa tiết lộ rằng mỗi con Đông trùng hạ thảo có giá tới 1,2 triệu đồng, khiến ai nấy cũng phải bất ngờ về sự hào phóng của bà trùm thẩm mỹ. Chính các nhân viên của cô cũng không giấu được sự ngỡ ngàng khi biết giá trị thật của món ăn này. Người đăng video tiết lộ, chỉ riêng một “bữa sáng” do Mailisa chiêu đãi, tổng giá trị đã lên đến 6 triệu đồng.

Đông trùng hạ thảo là một món ăn được xem là “xa xỉ phẩm”, một số người cho rằng chỉ giới nhà giàu có thể thưởng thức bởi giá thành có thể lên đến hơn 2,5 tỷ đồng/kg. Nhưng trong video, Mailisa lại khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu cả tủ lạnh đầy những bịch Đông trùng hạ thảo.

Tủ lạnh đầy Đông trùng hạ thảo của Mailisa

Dưới phần bình luận, một số cư dân mạng cũng cho biết giá của Đông trùng hạ thảo khá cao và nhiều người còn tò mò hương vị của món ăn này như thế nào.

Nguồn: TikTok @chimi.hair