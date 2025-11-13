Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sếp Mailisa đang ở đâu?

13-11-2025 - 15:08 PM | Sống

Sếp Mailisa đang ở đâu?

Nhiều người tò mò về tình hình hiện tại của vợ chồng doanh nhân Mailisa.

Ngày 13/11/2025, theo ghi nhận của Lao Động, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Theo ghi nhận của PV, khoảng 9h ngày 13/11, công an vẫn đang có mặt ở trước tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, công an vẫn ở bên trong tòa nhà. Sự việc khiến nhiều người tò mò về tình hình của vợ chồng bà Phan Thị Mai (thường gọi là Mailisa) và Hoàng Kim Khánh - chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa.

Trước đó, vợ chồng Mailisa chia sẻ công khai hành trình du lịch lãng mạn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo thông tin từ bài đăng trên trang cá nhân chính thức của Mailisa ngày 11/11, vợ chồng Mai Khánh đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày giữa mùa thu rực rỡ tại xứ sở kim chi. "Hôm nay là ngày 11/11/2025, vợ chồng Mai Khánh đang thăm quan thành phố Seoul xinh đẹp của Hàn Quốc. Mùa thu ở đây rực rỡ lắm, lá vàng khắp phố, không khí se lạnh, yên bình và lãng mạn", bài viết mô tả, kèm theo hình ảnh "sống ảo" bên những con phố lá vàng và các địa danh nổi tiếng. Không chỉ du lịch, chuyến đi còn được nhấn mạnh là dịp ký kết hợp đồng với đối tác quốc tế, nhằm "mang về những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất, an toàn nhất" cho khách hàng Việt.

Sếp Mailisa đang ở đâu?- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Ngày 12/11, cả bà Mai Lisa và ông Hoàng Kim Khánh đều chia sẻ thông tin về chuyến đi của mình trên trang cá nhân chính thức.Cặp đôi khẳng định tình cảm vợ chồng mặn nồng dành cho nhau với hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Sếp Mailisa đang ở đâu?- Ảnh 2.

Capture

Sếp Mailisa đang ở đâu?- Ảnh 3.

Sáng 12/11, vợ chồng Mailisa và Hoàng Kim Khánh vẫn chia sẻ trạng thái hiện tại, cho biết cả 2 đang đi du lịch.

Trước đó, hệ thống Mailisa từng vướng không ít ồn ào về dịch vụ, từ khiếu nại về biến chứng sau phẫu thuật đến nghi vấn về nguồn gốc sản phẩm nhập khẩu. Đại diện Mailisa khẳng định tất cả sản phẩm đều "trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế", nhưng các tin đồn vẫn lan truyền, đặc biệt khi bà Mai Hương chọn cách "im lặng" thay vì livestream thường xuyên.

Đến thời điểm hiện tại (13/11), chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng về lý do kiểm tra.

Một món đồ trị giá 200 tỷ đồng của Mailisa, trên thế giới chỉ 80 người sở hữu

Minh Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại rau người Nhật coi như "nhân sâm châu Á": Mọc đầy Việt Nam nhưng ít người biết

Loại rau người Nhật coi như "nhân sâm châu Á": Mọc đầy Việt Nam nhưng ít người biết Nổi bật

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh - chồng kém 10 tuổi của Mailisa là ai?

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh - chồng kém 10 tuổi của Mailisa là ai? Nổi bật

Xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Chính quyền thông tin mới nhất

Xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Chính quyền thông tin mới nhất

14:55 , 13/11/2025
Bạn đã nấu thịt gà SAI CÁCH trong suốt cuộc đời mình?

Bạn đã nấu thịt gà SAI CÁCH trong suốt cuộc đời mình?

14:32 , 13/11/2025
Phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng hơn 70 tấn, trị giá hơn 185.000 tỷ đồng sau 10 năm khảo sát

Phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng hơn 70 tấn, trị giá hơn 185.000 tỷ đồng sau 10 năm khảo sát

14:30 , 13/11/2025
Hết sức cảnh giác với 5 kiểu đổ mồ hôi cảnh báo ĐỘT QUỴ, UNG THƯ dễ bị nhầm là "bệnh vặt"

Hết sức cảnh giác với 5 kiểu đổ mồ hôi cảnh báo ĐỘT QUỴ, UNG THƯ dễ bị nhầm là "bệnh vặt"

14:00 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên