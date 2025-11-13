NÓNG: Cảnh sát xuất hiện tại toà nhà thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM và Đắk Lắk

Sáng 13/11, ghi nhận của Lao Động, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Theo ghi nhận của PV, khoảng 9h ngày 13/11, công an vẫn đang có mặt ở trước tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, công an vẫn ở bên trong tòa nhà.

Công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Ảnh: Báo Lao động

Cũng trong sáng cùng ngày, theo ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM, nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước trụ sở thẩm mỹ viện Malisa có một ô tô biển số xanh (biển số 80A) và hai chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị chưa nắm được thông tin nào liên quan đến việc công an kiểm tra thẩm mỹ viện Malisa.

Cảnh sát và xe biển số xanh xuất hiện tại thẩm mỹ viện Malisa. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Được biết, thẩm mỹ viện Malisa tại Đắk Lắk đã hoạt động từ nhiều năm qua. Hiện tại, thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mailisa thành lập năm 1998 với định hướng cung cấp dịch vụ làm đẹp tự nhiên. Hiện thương hiệu có 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Hiện cơ quan chức năng tại Đắk Lắk chưa cung cấp thông tin cụ thể về sự việc nêu trên.