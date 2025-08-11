Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bữa tiệc chay "nâng niu mùa hiếu hạnh": sống chậm hơn để yêu thương nhiều hơn

11-08-2025 - 15:45 PM | Lifestyle

Không chỉ là bữa tiệc ẩm thực, sự kiện đã trở thành một buổi gặp gỡ giàu cảm xúc, nơi những giá trị Việt được khơi dậy, sẻ chia và tiếp nối.

Tiếp tục chuỗi Workshop của Hệ thống Nhà Ngon, sáng ngày 10/08/2025, Ngon Garden đã tổ chức Workshop với chủ đề ẩm thực chay trong mùa Vu Lan. Sự kiện không chỉ là bữa tiệc thưởng thức món chay, mà còn là dịp để gợi nhớ, sẻ chia và lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực Việt.

Với tên gọi "Nâng niu mùa hiếu hạnh", Workshop mang đến một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: hãy trân trọng và thể hiện tình yêu thương với cha mẹ, ông bà ngay khi họ vẫn còn hiện hữu. Mùa Vu Lan – mùa của hiếu nghĩa – được Ngon Garden thổi vào từng câu chuyện, từng món ăn, để mỗi khoảnh khắc bên gia đình trở nên đáng nhớ và ý nghĩa hơn.

Không gian workshop được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ nhành hoa trên bình, đến cánh hoa khẽ rơi trên bàn hay cách sắp đặt bàn ghế… tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh ấm áp và lãng mạn.

Đặc biệt ngay từ cổng vào, bạn được đắm chìm vào một con đường ngập tràn sắc sen. Con đường dẫn lối thực khách bước vào không gian Workshop như đang dạo giữa mùa sen đúng độ, gợi cảm giác bình yên và thanh tịnh ngay từ những bước chân đầu tiên.

Bữa tiệc chay "nâng niu mùa hiếu hạnh": sống chậm hơn để yêu thương nhiều hơn- Ảnh 1.

Con đường Sen siêu hot của Ngon Garden dạo gần đây

 

Thực khách tham dự buổi Workshop được tự tay trải nghiệm nấu và thưởng thức những món ăn được đưa lên bàn tiệc chay. Thực đơn lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực truyền thống, nhưng được sáng tạo để mang diện mạo mới.

Bữa tiệc chay "nâng niu mùa hiếu hạnh": sống chậm hơn để yêu thương nhiều hơn- Ảnh 2.

Những món ăn thuần Việt được nâng tầm trên bàn tiệc

Từ những nguyên liệu gần gũi như củ sen, cánh sen đến những nguyên liệu thú vị hơn như hàu thủ, tóc tiên, nấm truffle… qua bàn tay của bếp trưởng trở thành các món ăn hài hòa giữa hương – sắc – vị. Mỗi món ăn không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa, gợi nhớ những giá trị nguyên lành của ẩm thực Việt.

Bữa tiệc chay "nâng niu mùa hiếu hạnh": sống chậm hơn để yêu thương nhiều hơn- Ảnh 3.

Lần đầu tiên hoa mẫu đơn được đưa vào ẩm thực

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hoa mẫu đơn được đưa vào thực đơn chay một cách vô cùng sáng tạo và ấn tượng. Vốn được biết đến là loài hoa mang theo nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho sự kính trọng, tình yêu thương và sự chăm sóc. Nhưng chắc ít ai biết rằng loài hoa này lại có thể trở thành một món ăn độc đáo. Hoa không chỉ làm đẹp cho đời, cho người mà nay còn góp mặt trong những món ăn vừa nịnh mắt vừa nịnh miệng tại Ngon Garden.

Bữa tiệc chay "nâng niu mùa hiếu hạnh": sống chậm hơn để yêu thương nhiều hơn- Ảnh 4.

Chị Hạnh Phạm và Nhà báo Vĩnh Quyên trong tình yêu thương của thực khách tại Workshop

Workshop "Nâng niu mùa hiếu hạnh" không chỉ là bữa tiệc ẩm thực, mà đã trở thành một buổi gặp gỡ giàu cảm xúc, nơi những giá trị Việt được khơi dậy, sẻ chia và tiếp nối. Để mỗi mùa Vu Lan đi qua sẽ là một lần nhắc nhở chúng ta sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn và gìn giữ những gì đẹp nhất của văn hóa dân tộc.

5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

