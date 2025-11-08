Bữa tối “lắm tiền” của Steven Nguyễn

Steven Nguyễn là nam diễn viên có ngoại hình điển trai nổi bật với tác phẩm Mưa Đỏ, trên trang cá nhân chính thức của nam diễn viên thường xuyên cập nhật những bức ảnh tham dự sự kiện phim và ít khi đăng tải những bữa ăn thường ngày. Tuy nhiên, vào tháng 1/2025, nam diễn viên đã khiến người hâm mộ chú ý đến 1 chi tiết khi đăng tải hình ảnh về bữa tối sinh nhật của mình trong một không gian vô cùng sang trọng.

Bữa tối sinh nhật của Steven Nguyễn

Được biết, Steven Nguyễn đã chọn một nhà hàng sang trọng để tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật của mình. Chỉ cần nhìn qua không gian được trang trí tinh tế cũng đủ cảm nhận được sự chỉn chu và sang trọng của buổi tiệc. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra địa điểm mà nam diễn viên lựa chọn chính là ZumWhere, đây là nhà hàng nổi tiếng với thực đơn đa dạng, kết hợp giữa ẩm thực Việt và quốc tế, từ những món quen thuộc như phở cho đến bữa sáng kiểu Anh hay cơm hộp Bento chuẩn vị.

Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra anh dùng bữa tối ở ZumWhere

Trong hai bức ảnh Steven Nguyễn chia sẻ, anh gọi hàu tươi và tôm sốt cay, đây là hai món hải sản được nhiều thực khách yêu thích bởi độ tươi và hương vị vừa miệng. Món ăn hàu tươi củaZumWhere thường có các loại sốt ăn kèm đa dạng như sốt Thái cay, sốt nấm truffle, sốt nấm truffle cay và sốt Ponzu. Còn món tôm lại có phần đặc biệt hơn khi chỉ được chế biến với sốt cay nhà làm đặc trưng của ZumWhere.

Hai món ăn trên bàn của Steven Nguyễn

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao lại không nằm ở những món ăn trên bàn tiệc, mà là món quà "khủng" đặt ngay bên cạnh nam diễn viên. Trong bức ảnh thứ hai được Steven Nguyễn đăng tải, khán giả dễ dàng nhận ra một hộp quà đặc biệt chứa đầy tiền mặt. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi nhiều người dự đoán ra đó là những tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, được xếp gọn gàng thành sáu cọc. Đây là món quà được cho là vô cùng "chịu chi" nhân dịp sinh nhật của nam diễn viên. Khiến bữa ăn này trở thành bữa ăn "lắm tiền" hơn bao giờ hết.

Nhưng dân tình chỉ chú ý chi tiết này

Được biết, giá món ăn tại ZumWhere dao động từ 100.000 đồng đến gần 300.000 đồng, trong khi các phần ăn theo combo có thể lên đến hơn 1 triệu đồng/món. Không chỉ nổi bật về ẩm thực, ZumWhere còn được yêu thích nhờ không gian sang trọng và góc "sống ảo" cực đẹp. Với cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời thoáng mát, nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng để chill vào buổi tối. Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, thực đơn đa dạng và mức giá tầm trung khiến ZumWhere luôn là lựa chọn quen thuộc của giới trẻ mỗi khi muốn tụ tập bạn bè hoặc tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn.