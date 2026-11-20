Hàng triệu người trên khắp Trung Quốc đã xúc động trước câu chuyện về một nữ sinh mắc bệnh bạch cầu được toại nguyện tâm nguyện cuối đời là cùng các bạn học tham gia một tiết học cuối cùng, ngay trước khi em qua đời.

Cô bé Yao Yingbei, tên thân mật là Beibei, năm nay 18 tuổi nhưng vẫn đang học lớp 9 tại Trường Trung học Cơ sở Songjiang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc do sức khỏe yếu. Beibei được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cách đây 5 năm và từng phải tạm nghỉ học để điều trị. Cha mẹ em đã quyết định sinh thêm một người con nữa với hy vọng sử dụng máu cuống rốn của em gái để cứu sống Beibei. Phương pháp cấy ghép tế bào gốc từ máu cuống rốn được xem là một giải pháp hữu hiệu trong điều trị bệnh bạch cầu, và các bác sĩ tại Trung Quốc thường khuyên các bậc phụ huynh sinh thêm con để tìm kiếm cơ hội cứu chữa cho đứa trẻ mắc bệnh.

Sức khỏe của Beibei đã có chuyển biến tích cực sau ca cấy ghép, giúp em có thể quay lại trường học mỗi khi thể trạng cho phép. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác đã tái phát cách đây ba tháng. Cha mẹ em đã dốc sức tìm cách cứu con bằng việc đưa em tới các bệnh viện lớn ở nơi khác, nhưng đành ngậm ngùi đưa em về lại một bệnh viện ở quê nhà khi cơ hội hồi phục trở nên vô cùng mong manh.

Hằng ngày, các thầy cô giáo và bạn cùng lớp vẫn thay phiên nhau đến bệnh viện thăm nom để bầu bạn cùng em. Vào tuần cuối cùng của cuộc đời, Beibei đã thổ lộ với cô giáo về ước nguyện cuối cùng của mình là được học thêm một tiết nữa cùng các bạn. Hiệu trưởng và các giáo viên nhà trường đã cùng bàn bạc để hiện thực hóa mong muốn này. Họ mời một số bạn cùng lớp của Beibei đến bệnh viện, nơi giáo viên tiếng Anh đã đứng lớp giảng một bài học về chủ đề khảo cổ học và Bảo tàng Tam Tinh Đôi. Phía bệnh viện cũng hỗ trợ cải tạo một phòng bệnh thành lớp học tạm thời, trang trí thêm gấu bông và bóng bay. Các thầy cô không quên dặn dò học sinh hãy cư xử tự nhiên như đang ở trong một tiết học bình thường trên lớp.

Bất chấp những cơn chảy máu cam dai dẳng, những cơn đau nhức xương dữ dội và cơn sốt cao hành hạ, Beibei vẫn cố gắng đọc nhẩm theo lời giảng của cô giáo cùng các bạn. Hai ngày sau buổi học đặc biệt ấy, vào ngày 7 tháng 11, thầy cô và các bạn học bàng hoàng nhận tin dữ rằng Beibei đã qua đời.

Một giáo viên đã đăng tải đoạn video ghi lại tiết học cuối cùng của Beibei lên mạng xã hội để tưởng nhớ em, đồng thời ca ngợi tinh thần hiếu học bền bỉ của cô học trò nhỏ bất chấp nghịch cảnh bệnh tật. Người giáo viên viết rằng hy vọng sự lạc quan và niềm ham học hỏi của em sẽ tiếp tục truyền động lực cho nhiều bạn trẻ khác.

Tiết học cuối cùng của Beibei đã chạm đến trái tim của đông đảo cộng đồng mạng. Một người dùng mạng bình luận rằng Beibei đã có tiết học tiếng Anh cuối cùng, còn các bạn của em lại có bài học đầu tiên về sự chia ly. Một người khác chia sẻ rằng những người khỏe mạnh có thể cảm thấy việc học thật nhàm chán hay áp lực, nhưng đó lại là một điều xa xỉ đối với những bệnh nhân như Beibei. Trong khi đó, một ý kiến khác bày tỏ cảm xúc rằng trong suốt tiết học ấy, dường như Yao Yingbei chưa từng mang trọng bệnh, và mọi thứ diễn ra hệt như một ngày đến trường bình thường.

Nguồn: SCMP