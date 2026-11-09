Vì sao gia đình trong bức ảnh lại khiến nhiều người tranh cãi trên MXH?

Bức ảnh chụp một phòng khách bình dân với cảnh bố và con gái cùng miệt mài ôn thi giữa không gian chật hẹp vừa làm dấy lên làn sóng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không gian học tập gây tranh cãi

Bức ảnh ghi lại cảnh tượng trong một căn hộ có bài trí đơn giản, không có phòng đọc sách riêng biệt. Bàn ăn được trưng dụng làm bàn học cho bé gái đang cặm cụi làm bài tập. Ngay phía trước, người bố đeo kính ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, nép mình bên chiếc bàn trà nhỏ hẹp. Xung quanh anh, từ mặt bàn đến sàn nhà, là những chồng sách chuyên ngành và tài liệu ôn thi chất cao quá đầu người.

Người vợ chia sẻ rằng trong gia đình cô, phòng khách chính là giảng đường chung. Để phục vụ việc học tập, mọi hoạt động giải trí đều phải nhường bước. Cô bày tỏ sự khâm phục đối với người chồng làm ngành xây dựng khi anh có thể duy trì sự tập trung tuyệt đối trong môi trường sinh hoạt chung, đồng thời xem đây là cách người lớn làm gương cho con trẻ.

Bức ảnh gây tranh cãi

Tranh cãi giữa "ngột ngạt" và "đầu tư tương lai"

Hình ảnh sau khi đăng tải đã chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến rõ rệt: Nhiều người trẻ bày tỏ sự bức bối, cho rằng không gian sinh hoạt thiếu sự riêng tư tối thiểu. Với họ, bầu không khí này tạo cảm giác gò bó, ngột ngạt và mang màu sắc khổ hạnh hơn là một gia đình ấm cúng.

Trái lại, nhiều người am hiểu lĩnh vực xây dựng nhận ra tài liệu người bố đang nghiên cứu là kỳ thi Chứng chỉ Kỹ sư Địa kỹ thuật Đăng ký (Registered Geotechnical Engineer) - một trong những chứng chỉ chuyên môn cấp cao với tỷ lệ đỗ rất thấp nhưng mang lại giá trị nghề nghiệp và thu nhập vượt trội.

Giá trị của sự bền bỉ trong giáo dục gia đình

Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng đây không đơn thuần là câu chuyện thiếu thốn không gian sống, mà là sự đồng lòng vượt khó của một gia đình đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Để hỗ trợ chồng thi lấy chứng chỉ nâng cao tay nghề, người vợ gánh vác kinh tế, trong khi người chồng vừa chăm sóc con nhỏ vừa dành nhiều năm kiên trì dùi mài kinh sử.

Thay vì những lời giáo điều sáo rỗng, hình ảnh người cha bền bỉ ngồi đọc sách mỗi ngày chính là bài học trực quan sinh động nhất về tính kỷ luật và nỗ lực cho cô con gái nhỏ. Sự chật chội tạm thời về không gian sống không làm mất đi tính gắn kết, mà trở thành minh chứng cho nỗ lực chung của cả gia đình trên con đường cải thiện tương lai.