Đừng vội bỏ tủ quần áo gỗ để chạy theo tủ kim loại: 6 nhược điểm chỉ khi sử dụng lâu mới thấy rõ

Trong vài năm gần đây, tủ quần áo kim loại dạng mở xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Thay vì những hệ tủ gỗ lớn, có cánh đóng kín, kiểu thiết kế này sử dụng thanh treo, kệ lưới và giỏ kéo gắn trực tiếp lên tường, tạo cảm giác thông thoáng, hiện đại.

Nhìn những căn phòng ngủ được sắp xếp đẹp mắt, không ít người muốn thay thế tủ gỗ truyền thống bằng hệ tủ kim loại. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là giải pháp lưu trữ tối ưu hơn cả về chi phí lẫn công năng.

Tuy nhiên, đẹp khi mới lắp đặt không đồng nghĩa với tiện lợi khi sử dụng lâu dài. Đặc biệt với những gia đình có nhiều quần áo, đồ dùng cần cất giữ, loại tủ này có thể bộc lộ 6 hạn chế đáng cân nhắc.

1. Thiết kế linh hoạt nhưng chưa chắc chứa được nhiều đồ

Ưu điểm lớn nhất của tủ kim loại là dễ dàng thay đổi vị trí thanh treo, kệ và giỏ đựng đồ. Tuy nhiên, chính kết cấu này đôi khi khiến không gian lưu trữ bị lãng phí.

Khác với tủ gỗ có các khoang chứa vuông vắn, hệ tủ kim loại thường để lại khoảng trống giữa những chiếc giỏ kéo, kệ lưới và thanh treo. Những gia đình có nhiều quần áo gấp, khăn tắm hoặc chăn mỏng sẽ khó tận dụng tối đa diện tích.

Với cùng một không gian, một chiếc tủ gỗ được chia ngăn hợp lý có thể chứa được nhiều đồ hơn, đặc biệt là các vật dụng cần xếp chồng hoặc cất giữ lâu dài.

2. Khả năng chống bụi kém, bất tiện trong mùa nồm ẩm

Phần lớn tủ quần áo kim loại dạng mở không có cánh kín. Một số gia đình sử dụng rèm vải hoặc cửa xếp để che chắn, nhưng khả năng hạn chế bụi thường không tốt bằng tủ gỗ có cánh đóng khít.

Quần áo ít sử dụng dễ bám bụi, trong khi rèm che cũng cần được tháo giặt định kỳ.

Đặc biệt, với khí hậu miền Bắc thường xuyên có những đợt nồm ẩm, việc bảo quản quần áo càng cần được chú ý. Dù tủ kim loại thông thoáng, quần áo vẫn có nguy cơ ẩm mốc nếu độ ẩm trong phòng quá cao.

Vì vậy, với những gia đình có nhiều quần áo theo mùa hoặc đồ cần bảo quản lâu dài, hệ tủ kín vẫn có lợi thế nhất định.

3. Nhiều thanh treo nhưng phòng ngủ dễ trở nên lộn xộn

Những hình ảnh tủ kim loại trên mạng thường rất đẹp: Áo sơ mi, váy và áo khoác được treo thẳng hàng, màu sắc hài hòa như trong cửa hàng thời trang.

Tuy nhiên, thực tế sinh hoạt lại khác. Khi số lượng quần áo tăng lên, các thanh treo nhanh chóng bị lấp đầy. Áo dày, váy dài, quần jeans và đồ mặc nhà chen chúc khiến hệ tủ trở nên rối mắt.

Đặc biệt, với thiết kế không cánh, toàn bộ quần áo sẽ hiện ra ngay khi bước vào phòng. Nếu không duy trì thói quen sắp xếp thường xuyên, chiếc tủ vốn được kỳ vọng giúp phòng ngủ thông thoáng lại khiến không gian trông bừa bộn hơn.

4. Dễ cất đồ cồng kềnh nhưng phải đánh đổi diện tích

Một ưu điểm thường được quảng cáo của tủ kim loại là có thể bỏ phần đáy, tận dụng khoảng trống sát sàn để cất vali, thùng đồ hoặc những vật dụng lớn.

Thiết kế này hữu ích với người thường xuyên sử dụng đồ cồng kềnh. Tuy nhiên, nếu vali chỉ được lấy ra vài lần mỗi năm, việc dành quá nhiều diện tích cho chúng chưa chắc hợp lý.

Trong khi đó, quần áo và đồ dùng cá nhân lại cần lấy ra, cất vào hằng ngày. Khoảng trống dưới sàn cũng dễ tích tụ bụi, đòi hỏi vệ sinh thường xuyên.

Vì vậy, lợi thế này chỉ thực sự đáng giá khi phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

5. Nhiều phụ kiện, cần chú ý chất lượng lắp đặt

Tủ kim loại phụ thuộc vào hệ thống thanh ray, giá đỡ, móc treo, khớp nối và các điểm cố định lên tường. Nếu sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc thi công không đúng kỹ thuật, thanh treo có thể bị võng, giá đỡ lỏng lẻo, giỏ kéo hoạt động không trơn tru.

Những mẫu có cửa xếp hoặc cửa trượt còn phát sinh thêm phụ kiện đóng mở cần bảo dưỡng. Đặc biệt, nếu sử dụng hệ tủ với linh kiện không phổ biến, việc tìm mua phụ kiện thay thế có thể gặp khó khăn.

Điều này không có nghĩa tủ kim loại kém bền hơn tủ gỗ, bởi tuổi thọ còn phụ thuộc vào vật liệu và chất lượng thi công. Tuy nhiên, gia chủ cần kiểm tra kỹ khả năng chịu lực, kết cấu tường và chính sách bảo hành trước khi lắp đặt.

6. Không dùng ván gỗ không có nghĩa là hoàn toàn an toàn hơn

Nhiều người lựa chọn tủ kim loại vì lo ngại formaldehyde phát thải từ ván gỗ công nghiệp. Việc giảm sử dụng ván gỗ có thể hạn chế một nguồn phát thải trong phòng ngủ, nhưng không có nghĩa mọi tủ gỗ đều không an toàn.

Hiện nay, thị trường có nhiều loại ván công nghiệp đáp ứng các mức kiểm soát phát thải formaldehyde như E0 hoặc ENF. Nếu lựa chọn vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận phù hợp và thi công đúng kỹ thuật, người dùng có thể giảm đáng kể rủi ro.

Ngược lại, tủ kim loại cũng cần được kiểm tra về chất lượng lớp sơn phủ, khả năng chống gỉ và độ an toàn của phụ kiện.

Bởi vậy, thay vì chỉ quan tâm tủ làm bằng gỗ hay kim loại, người mua nên chú ý đến chất lượng vật liệu và điều kiện sử dụng thực tế.

Có nên bỏ tủ gỗ để chuyển sang tủ kim loại?

Tủ quần áo kim loại vẫn là lựa chọn phù hợp với người sống một mình, ít quần áo, thường xuyên chuyển nhà hoặc yêu thích phong cách tối giản. Khả năng thay đổi kết cấu linh hoạt cũng là một ưu điểm đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, với gia đình đông thành viên, có nhiều đồ cần cất giữ và muốn phòng ngủ luôn gọn gàng, tủ gỗ có cánh kín vẫn là phương án đáng cân nhắc.

Đặc biệt, nếu đang sở hữu một chiếc tủ gỗ còn tốt, việc tháo bỏ chỉ để chạy theo xu hướng chưa chắc là quyết định tiết kiệm. Ngoài chi phí mua tủ mới, gia chủ còn có thể phải trả thêm tiền tháo dỡ, xử lý tường và lắp đặt phụ kiện.

Sau cùng, một chiếc tủ quần áo tốt không phải là chiếc tủ đang thịnh hành nhất, mà là chiếc tủ đáp ứng được nhu cầu sử dụng lâu dài. Bởi điều đáng quan tâm không chỉ là vẻ ngoài khi mới hoàn thiện, mà còn là sự tiện lợi sau nhiều năm sinh hoạt.