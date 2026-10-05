Bức ảnh chứng minh Trung Quốc sống ở thì tương lai: Không ai đoán được họ đang làm gì

Tại Trung tâm Đấu giá và Giao dịch Hoa tươi Quốc tế Côn Minh (KIFA), tỉnh Vân Nam, Trung Quốc — nơi được ví như "thủ phủ" giao dịch hoa lớn nhất châu Á và đứng thứ hai trên thế giới - không khí thương thảo diễn ra căng thẳng và kịch tính không khác gì một sàn giao dịch chứng khoán thực thụ. Hiện nay, cứ 10 cành hoa tươi bán ra trên thị trường Trung Quốc thì có tới 7 cành xuất xứ từ Vân Nam. Để định giá cho những cành hoa này, các nhà môi giới đôi khi chỉ mất đúng 0,04 giây.

Năm 2023, hơn 2,34 tỷ cành hoa tươi cắt cành - thuộc 40 chủng loại như hoa hồng, đồng tiền, baby, cẩm chướng, cẩm tú cầu với hơn 3.000 giống khác nhau - đã qua tay các nhà môi giới tại đây để tỏa đi khắp Trung Quốc và 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

KIFA sở hữu 2 đại sảnh đấu giá trong khuôn viên rộng 160.000 m², cung cấp 900 chỗ ngồi giao dịch và hiện thu hút khoảng 3.100 nhà môi giới hoa tươi đăng ký hoạt động. Trung bình mỗi ngày có từ 4,5 đến 7 triệu cành hoa được chốt đơn (khoảng 6 triệu cành/ngày). Vào các dịp lễ tết cao điểm như Tết Dương lịch, Ngày của Mẹ hay Thất Tịch, lượng cung cấp ngày có thể vượt mốc 9,3 triệu đến 11,25 triệu cành.

Trung tâm Đấu giá và Giao dịch Hoa tươi Quốc tế Côn Minh

Vì hoa tươi là mặt hàng dễ hư hỏng, KIFA áp dụng mô hình "đấu giá giảm giá" để tối ưu hóa tốc độ tiêu thụ. Đúng 13h00 hàng ngày, 12 chiếc "đồng hồ giao dịch" điện tử lớn bắt đầu chuyển động. Đấu giá viên đưa ra mức giá khởi điểm cao nhất, sau đó kim đồng hồ sẽ hạ dần giá trị.

Khác với tư duy thông thường, các nhà môi giới tại đây không đuổi giá tăng mà chỉ chờ mua khi giá giảm. Bất kỳ ai chấp nhận mức giá hiển thị hiện tại sẽ bấm nút ngay lập tức để giành quyền sở hữu. Mỗi giao dịch trung bình hoàn thành trong 1 đến 4 giây, nhiều đơn chốt chỉ trong 0,6 giây, và kỷ lục nhanh nhất đạt tới 0,04 giây.

Hình ảnh bên trong sàn đấu giá hoa không khác gì trung tâm chứng khoán

Sự kịch tính này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng từ hệ sinh thái nghề nghiệp bài bản. Các nhà môi giới làm việc theo từng đội nhóm chuyên biệt cho các đại lý, cửa hàng và shop online: người trực tiếp xem chất lượng hoa tại kho trước giờ đấu giá, người ngồi sảnh chốt đơn, người phụ trách khâu đóng gói và vận chuyển hậu cần. Mức giá chốt đấu giá trung bình của từng phiên tại Côn Minh tạo thành "chỉ số giá hoa tươi". Tương tự chỉ số chứng khoán, chỉ số này biến động liên tục và trở thành kim chỉ nam định hình mức giá bán lẻ hoa tươi trên toàn bộ thị trường.

Nguồn: YN Daily