Bức ảnh của nữ tỷ phú khiến 1 vật có từ 17 năm trước bỗng hot trở lại, cả thế giới săn lùng ráo riết

Tỷ phú âm nhạc Taylor Swift gây chú ý khi đeo chiếc Cartier Santos Demoiselle – mẫu đồng hồ hiếm đã ngừng sản xuất – trong ngày xác nhận đính hôn với vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce. Theo giới sưu tầm, thiết kế này hiện được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá khoảng 20.000 USD.

Trước đó, Taylor Swift chính thức công khai tin đính hôn với ngôi sao của đội Kansas City Chiefs sau gần hai năm hẹn hò. Khoảnh khắc Kelce quỳ gối trao chiếc nhẫn kim cương do anh tự thiết kế cùng nghệ nhân Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry) nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Bên cạnh chiếc nhẫn đính hôn, cổ tay Taylor Swift cũng thu hút ống kính khi xuất hiện cùng Cartier Santos Demoiselle – một biểu tượng của phong cách sang trọng cổ điển.

Mẫu đồng hồ này có kích thước nhỏ nhắn 20 x 20 mm, chế tác từ vàng 18K nạm kim cương, đi kèm dây kim loại đồng bộ. Thiết kế sở hữu mặt số bạc, kim thép xanh lam, bộ máy quartz và khả năng chống nước 30 m, đặc trưng bởi viên kim cương nhỏ trên núm vặn. Nhiều người ban đầu nhầm tưởng đây là Cartier Panthère, nhưng qua các hình ảnh cận cảnh, giới chuyên môn xác định chính xác đó là Cartier Santos Demoiselle – phiên bản nữ của dòng Santos de Cartier lừng danh.

Ra mắt năm 2008, Demoiselle được xem là hậu duệ tinh tế của mẫu Santos nguyên bản năm 1904, do Louis Cartier thiết kế dành riêng cho phi công Alberto Santos-Dumont. Hiện dòng sản phẩm này đã ngừng sản xuất và chỉ còn xuất hiện trong giới sưu tầm. Trang SwissWatchExpo đang niêm yết mẫu Ref. WF9001Y7 với giá 17.160 USD, nhưng các chuyên gia dự đoán giá có thể tăng mạnh nhờ “hiệu ứng Taylor Swift”. Theo Celeb Watch Spotter, chiếc đồng hồ của “giọng ca tỷ USD” hiện đã được chào bán ở mức từ 20.000 USD.

Theo nhà sáng lập Dimepiece Brynn Wallner, Santos Demoiselle mang dáng vẻ “sắc nét, mang hơi hướng công nghiệp hơn” so với Panthère vốn mềm mại và nữ tính. Trong khi đó, CEO Bezel Quaid Walker nhận định thiết kế với viền nạm kim cương và dây vàng nhiều mắt tạo nên nét kiến trúc cổ điển, phản ánh sự tinh tế và thói quen lồng ghép ẩn ý trong lựa chọn của Taylor Swift.

Mang đậm phong cách Cartier, Santos Demoiselle kết hợp vẻ tối giản thanh lịch kiểu Pháp với cấu trúc vỏ vàng chữ nhật nạm kim cương, mặt số trắng, cọc số La Mã đen, kim thép xanh và núm vặn cabochon đặc trưng. Dù sử dụng bộ máy quartz, mẫu đồng hồ vẫn thể hiện trọn vẹn triết lý thiết kế của Cartier – coi trọng thẩm mỹ và di sản hơn sự phức tạp cơ học.

Taylor Swift vốn kín tiếng trong việc sử dụng hàng xa xỉ, song thời gian gần đây, cô ngày càng bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với Cartier. Nữ ca sĩ từng nhiều lần xuất hiện cùng trang sức Panthère de Cartier, và chiếc Santos Demoiselle dường như là lựa chọn quen thuộc trong các dịp trọng đại.

Truyền thông từng đồn đoán Travis Kelce chính là người tặng Swift chiếc đồng hồ này vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Việc cô chọn đeo nó trong ngày công khai đính hôn càng khiến công chúng tin rằng đây không chỉ là món phụ kiện xa xỉ, mà còn là biểu tượng của tình yêu và kỷ niệm riêng của cặp đôi.