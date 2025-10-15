Bức ảnh khiến ai xem xong phải đặt ngay điện thoại xuống

Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao cùng vạch xuất phát, cùng tuổi, cùng được học hành như nhau, nhưng đến một giai đoạn nào đó, người thì tiến xa, người lại mãi loay hoay không thấy đường đi tiếp. Câu trả lời, thật ra không chỉ nằm ở năng lực hay may mắn mà nằm ở mức độ nỗ lực của mỗi người.

Loạt hình ảnh chụp tại Đại học Chiết Giang - một trong những ngôi trường top đầu Trung Quốc là minh chứng rõ ràng nhất. Bức ảnh được chụp lúc nửa đêm, khi lẽ ra sinh viên đáng ra đã đi ngủ, ký túc đã tắt đèn và mạng xã hội đã im ắng. Thế nhưng ở Đại học Chiết Giang, cuộc sống về đêm của các "học bá" mới chỉ bắt đầu.

Trong khi "cuộc sống về đêm" của người khác là cà phê chill, phim bộ hay tiệc tùng thì "cuộc sống về đêm" của họ là.. ánh đèn bàn, laptop sáng trưng và những trang tài liệu dày đặc chữ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gõ phím, tiếng lật sách và thỉnh thoảng là tiếng hít sâu lấy lại tinh thần. Cứ thế, khu tự học của Đại học Chiết Giang sáng đèn xuyên cả đêm.

Ai mà biết được đây là hình ảnh được chụp lúc nửa đêm?

Dù đêm đã về khuya, các sinh viên của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) vẫn miệt mài học tập

Cho những ai chưa biết, Đại học Chiết Giang là Đại học đứng thứ 3 tại đất nước tỷ dân, chỉ sau Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Trường tọa lạc ở thành phố Hàng Châu, được xếp trong nhóm "C9", tương đương Ivy League trong hệ đại học Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng QS 2026, Đại học Chiết Giang đứng #49 thế giới. Trên bảng xếp hạng THE, trường cũng giữ vị trí cao nhờ chỉ số nghiên cứu và môi trường học thuật. Nhiều ngành của trường lọt vào kế hoạch "Double First-class", tức mục tiêu trở thành những ngành hàng đầu quốc gia.

Đại học Chiết Giang nằm trong top 3 đại học tốt nhất tại Trung Quốc

Quay trở lại với hình ảnh "cuộc sống về đêm" đặc biệt, nhìn cảnh tượng này, nhiều người vừa khâm phục vừa thấy… rùng mình. Bởi điều đáng sợ nhất ở đại học không phải là có người giỏi hơn bạn, mà là người ta đã giỏi lại còn chăm hơn bạn và họ không bao giờ ngừng cố gắng.

Cư dân mạng bình luận:

- Xem xong chỉ muốn tắt điện thoại và mở vở ra luôn. Cảm giác như mình đang lãng phí thời gian trong khi người ta đang tiến xa từng phút.

- Thức đêm không hẳn là tốt, nhưng nhìn cảnh đó thấy rõ một điều rằng thành công không có chỗ cho kẻ lười biếng.

- Mình từng nghĩ học ở trường top là vì họ thông minh. Giờ mới hiểu, thông minh chỉ là một phần, còn lại là kỷ luật và nỗ lực không ngừng.

- Thực sự ngưỡng mộ. Không ai bắt, không ai giám sát mà họ vẫn tự giác học đến tận khuya. Đó mới là thứ khiến mình nể phục nhất. Trong khi giờ đó mình hoặc đang cắm mặt chơi game ở ngủ khì ở KTX rồi.

- Không đồng tình lắm. Học xuyên đêm triền miên sẽ làm cơ thể kiệt sức, hiệu quả học chưa chắc cao. Quan trọng là sự bền bỉ lâu dài, chứ không phải cố gắng đến mức đánh đổi sức khỏe.

Có người nói, "năng lực giúp bạn bắt đầu, nhưng kỷ luật mới giúp bạn đi xa". Đại học là nơi không ai nhắc nhở bạn phải học, cũng chẳng ai phạt khi bạn lười. Nhưng ở đâu đó, vẫn có những người đang lặng lẽ tiến về phía trước, từng bước, từng đêm. Nếu bạn thấy mình đang bị bỏ lại, đừng tự trách vì không đủ thông minh, chỉ cần học cách kiên trì như những người "giỏi mà vẫn chăm" ấy, bạn đã đi được nửa chặng đường rồi.