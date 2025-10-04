Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả: Đây chắc hẳn là căn phòng yêu thích của nhiều phụ huynh châu Á!

04-10-2025 - 21:22 PM | Sống

Bức ảnh đã khiến cư dân mạng bình luận rôm rả.

Mạng xã hội những ngày qua rộ lên một bức ảnh hài hước: một căn phòng học nhỏ được xây dựng ngay giữa góc cầu thang, với bốn bề là cửa kính trong suốt. Bên trong, một cậu bé ngồi học chăm chú dưới ánh đèn bàn. Tưởng chừng như chỉ là một bức ảnh kiến trúc bình thường, thế nhưng chính thiết kế độc lạ này lại trở thành đề tài gây cười cho cộng đồng mạng.

Nhiều người đã đặt ngay cho căn phòng cái tên: "Thiết kế yêu thích của phụ huynh châu Á". Lý do rất đơn giản: phụ huynh châu Á vốn nổi tiếng là luôn quan tâm, sát sao tới chuyện học hành của con cái. Không ít gia đình sẵn sàng đặt bàn học ngay trong phòng khách để… tiện giám sát, hoặc lắp camera khắp nơi chỉ để đảm bảo con không lơ là sách vở. Và giờ đây, căn phòng học bằng kính này dường như là "giấc mơ thành hiện thực" của không ít bậc cha mẹ.

Bức ảnh khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả: Đây chắc hẳn là căn phòng yêu thích của nhiều phụ huynh châu Á!- Ảnh 1.

Bức ảnh gây bão mạng

Cư dân mạng bình luận rôm rả: "Học mà không tập trung, phụ huynh chỉ cần đi ngang qua cầu thang là đủ để ‘áp lực học đường’ tăng gấp bội"; "Đây không chỉ là phòng học, mà còn là phòng thi online phiên bản nâng cấp"; "Trông như nuôi cá cảnh, chỉ khác là thay cá bằng… con đi học";...

Thậm chí, có người còn ví von đây là "hình mẫu kiến trúc chuẩn mực của chủ nghĩa phụ huynh Á Đông", vừa đảm bảo con có góc học tập riêng, vừa tạo điều kiện để cha mẹ "canh chừng" mọi lúc mọi nơi.

Ở một góc nhìn khác, không ít bạn trẻ cũng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu mình học trong căn phòng này chắc sẽ căng thẳng hơn cả đi thi tốt nghiệp. Thà phụ huynh cho camera còn đỡ áp lực, chứ nhìn thấy nhau trực tiếp thế này thì biết trốn đi đâu!".

Thực tế, tâm lý phụ huynh Á Đông luôn đặt việc học tập của con cái lên hàng đầu. Câu nói "Học, học nữa, học mãi" dường như là kim chỉ nam trong nhiều gia đình. Do đó, những thiết kế mang tính "giám sát mềm" thế này vừa khiến người ta buồn cười, vừa phản ánh một phần thật của văn hóa giáo dục tại châu Á.

Tất nhiên, câu chuyện vẫn mang tính chất vui vẻ nhiều hơn là một lời phàn nàn. Bức ảnh chỉ đơn giản khơi gợi trí tưởng tượng, giúp mọi người có dịp cười sảng khoái về một "nỗi ám ảnh ngọt ngào": tình thương và sự kỳ vọng của cha mẹ luôn đi kèm với việc… giám sát việc học của con.

Và biết đâu, sau khi bức ảnh này nổi tiếng, sẽ có một xu hướng kiến trúc mới: thiết kế phòng học "trong suốt" cho thế hệ học sinh Á Đông, nơi mà sự riêng tư của con trẻ sẽ luôn song hành cùng "ánh mắt yêu thương" của phụ huynh.

Cựu hiệu trưởng Đại học số 1 châu Á chỉ ra 3 kiểu học sinh "thông minh giả", lớn lên khó thành công, cha mẹ nên chú ý

Theo Minh Châu

