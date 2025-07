Bức ảnh trị giá tiền tỷ khiến nhiều người sốc: Thu nhập 2,3 tỷ đồng/năm, mỗi tháng tiêu gần 200 triệu!

Với những người kiếm được tiền nhưng không có khả năng giữ tiền, có lẽ đây chính là câu cửa miệng mỗi lần nhìn vào số dư tài khoản: “Tiền đi đâu hết rồi nhỉ?”. Thế nên cũng không quá khó hiểu khi họ luôn than… hết tiền, dù thu nhập lên tới tiền tỷ mỗi năm.

Tiền trôi tuột khỏi tay cứ như bôi mỡ

“Không hiểu sao tiêu được chừng đó” là một topic khá hot dạo gần đây, trên MXH Threads. Có người thu nhập hơn 500 triệu/năm, cũng có người kiếm tiền tỷ và tất cả đều có 1 điểm chung: Tài khoản tiết kiệm tròn trĩnh bằng 0.

Có được mức thu nhập đáng mơ ước nhưng đến giờ này nhìn lại, vẫn cứ là trắng tay.

Có thu, có chi nhưng không có tiết kiệm

Một người khác cũng chung cảnh ngộ (Ảnh chụp màn hình)

Gần đây, người ta tranh cãi khá nhiều về việc lương bao nhiêu là cao, thu nhập chừng nào là thấp. Nhưng có lẽ, khi nhìn những bức ảnh phía trên, chúng ta phải thừa nhận với nhau điều này: Kiếm được tiền không quan trọng bằng giữ được tiền.

Ai cũng phải đánh đổi thời gian, công sức lao động mới được nghe tiếng "ting ting" cuối tháng. Nhưng với không ít người thì tiền cứ như bôi mỡ, cầm chưa nóng tay đã trôi tuột mất, không giữ lại nổi.

Thế nên công tâm mà nói, thu nhập cao mà không tiết kiệm được, không biết cách đầu tư để tiền sinh lời, suy cho cùng cũng thành vô nghĩa. Bản chất của sự ổn định nằm ở khả năng kiểm soát dòng tiền, tạo lập lớp đệm tài chính và tích lũy tài sản thực sự.

Chúng ta thường nghe rằng tiền không mua được hạnh phúc. Điều đó đúng nếu tiền chỉ đến rồi đi, hoặc khiến con người rơi vào vòng xoáy của sự so sánh và áp lực tiêu dùng. Nhưng nếu tiền được giữ lại một cách thông minh, thông qua tiết kiệm, đầu tư, nó có thể mang lại sự tự do và cả sự an tâm.

Nhưng phải làm sao mới giữ được tiền?

Tiết kiệm hay đầu tư không phải là câu chuyện chỉ nên làm khi thu nhập cao, mà là việc nên bắt tay vào làm ngay khi tự kiếm ra tiền. Thế nên đừng ỷ lại, đừng ngụy biện chuyện lương thấp nên không dư đồng nào. Nếu cứ nghĩ vậy, đến khi lương cao cũng vẫn trắng tay thôi!

1 - Phải biết "mình đang tiêu tiền vào đâu"

Muốn giữ được tiền, trước hết phải biết tiền của mình đang chảy về đâu. Không ít người chi tiêu theo cảm xúc, rồi đến cuối tháng mới sực tỉnh khi số dư gần như bằng 0. Vì vậy, việc ghi chép chi tiêu là vô cùng cần thiết.

Ảnh minh họa

Phải ghi chép, mới có cơ sở để nhìn nhận, đánh giá thói quen tiêu tiền của bản thân, mới biết đâu là khoản hợp lý, đâu là khoản "rò rỉ" không đáng có. Muốn kiểm soát dòng tiền thì trước phải nhận diện được dòng tiền, rất đơn giản và dễ hiểu, chỉ là bạn có chịu làm hay không mà thôi.

2 - Tách biệt tiền chi tiêu với tiền tiết kiệm

Một trong những lý do phổ biến khiến tiền cứ "trôi tuột khỏi tay" là mọi dòng tiền đều nằm chung trong một chỗ. Tài khoản nhận lương cũng là tài khoản tiêu dùng, kết hợp luôn cả tài khoản tiết kiệm.

Sự chung đụng này dễ khiến người ta có cảm giác mình luôn "có tiền", và thế là cứ quẹt thẻ, chuyển khoản vô tư.

Để khắc phục tình trạng này, giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả là hãy tách biệt các dòng tiền. Ngay khi nhận lương, hãy chuyển một phần cố định sang một tài khoản khác - nơi bạn không tiêu đến, đồng thời giới hạn trong một tài khoản tách biệt. Tự đặt mình vào thế "chỉ có chừng đó để tiêu thôi", may ra mới thoát cảnh rỗng túi.

3 - Tiết kiệm tự động

Sự kỷ luật có thể bị đánh bại bởi cảm xúc nhất thời, đặc biệt là với những người nghiện mua sắm. Thế nên thay vì trông chờ bản thân luôn lý trí, tốt nhất là cài đặt chế độ tự động tiết kiệm vào đúng ngày nhận lương.

Ảnh minh họa

Rất nhiều ngân hàng hiện nay cho phép bạn tạo lệnh chuyển tiền định kỳ vào tài khoản tiết kiệm. Một khi quá trình này được tự động hóa, bạn không cần phải nghĩ nhiều, tiền sẽ được "giấu" đi một cách đều đặn, giúp bạn tích lũy dần dần mà không cảm thấy áp lực. Và khi thói quen này được duy trì đủ lâu, bạn sẽ có một khoản dự phòng đủ lớn cho những điều quan trọng trong tương lai.

4 - Mua vàng

Nếu đã thử cả 3 cách trên nhưng vẫn không kiểm soát nổi thói quen vung tay quá trán, hãy thử cầm tiền đi mua vàng. Vàng vốn được coi là "hầm trú ẩn", giúp bảo toàn giá trị của đồng tiền nhưng với những người đang vật lộn học cách kiểm soát chi tiêu, vàng có lẽ là một cách "dứt cơn nghiện" hiệu quả.

Khi bạn cầm trong tay vài triệu đồng, việc tiêu hết sạch là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào với vài bộ đồ, vài bữa ăn hay một chuyến du lịch,... Nhưng nếu số tiền đó được quy đổi thành vàng, bạn gần như không thể dùng nó để tiêu pha theo cảm hứng được nữa. Vàng vừa mang tính tích lũy tài sản, vừa đóng vai trò như một "két sắt tâm lý" giúp bạn cảm thấy an tâm vì vẫn còn tiền, nhưng lại không dễ dàng dùng đến.