Bức ảnh xếp hàng 3 tiếng mua vàng cho con dâu tương lai

Hòa chung với từng nhịp biến động của giá vàng trong khoảng thời gian gần đây, bên cạnh câu chuyện mua vàng tích sản cho bản thân, không ít người còn "lo xa" đến mức lật đật đi mua vàng để dành... mấy chục năm nữa cho con gái, cho con dâu - con rể.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một bà mẹ chồng tương lai cũng trải lòng về chuyện tương tự. Dù không biết con trai bao giờ mới chịu lấy vợ nhưng giờ cô đã chuẩn bị sẵn vàng để trao cho con dâu rồi đây!

Nghỉ làm nửa buổi, xếp hàng 3 tiếng mua vàng cho con dâu tương lai

Trong bài đăng của mình, mẹ chồng tương lai này cho biết hành trình đi mua vàng nhẫn trơn cho con dâu khá gian nan. Cô đã thử đặt mua vàng trên app nhưng đều không được, lúc trực tiếp tới 1 tiệm vàng lớn ở TP.HCM thì tình hình cũng không khả quan hơn là mấy. Nói chung cũng phải "rong ruổi" qua mấy tiệm vàng, xếp hàng chờ tận 3 tiếng mới cầm được cái nhẫn trơn ép vỉ trong tay.

Bức ảnh xếp hàng mua vàng cho con dâu tương lai do cô đăng tải

"Đặt trên app cả tiếng không được nên hôm sau mình xách xe đi mua trực tiếp mọi người ạ. Đầu tiên mình tới 1 tiệm vàng có tiếng ở Quận 1 (TP.HCM), thấy bà con ra vào nườm nượp. Lúc ấy thấy giá gần 16 triệu/chỉ là mình định nhắm mắt đi ra rồi nhưng thấy bà con xung quanh không ai bỏ về cả, nhưng tiệm đông quá nên mình bỏ sang tiệm khác.

Hình kỉ niệm hôm 10/10 mua được 1 chỉ vàng sau khi xếp hàng từ 8h sáng đến tận hơn 11h trưa đây mọi người ạ. Nghĩ sau này có con dâu, trao lại cho nó cái nhẫn này mà bảo mẹ phải nghỉ làm đi xếp hàng tận 3 tiếng mới mua được, không biết nó có tin không" - Mẹ chồng tương lai viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người phải "phì cười" với bài tâm sự của bà mẹ lo xa này. Song, cũng không ít người đồng tình cho rằng làm vậy là đúng, vì chẳng ai biết mấy nữa vàng tăng hay giảm, mà con cái thì kiểu gì cũng đến lúc lập gia đình, giờ mua được chút nào hay chút đó.

"Mẹ chồng này đỉnh" - Một người cảm thán.

"Nhà em có con gái, cũng chẳng biết giờ nó có người yêu chưa nữa, không thấy đả động gì nhưng em cũng chuẩn bị được hòm hòm rồi. Chứ nhìn giá vàng dạo này lo quá, giờ chúng nó còn hay đùng cái đòi cưới nữa, kiểu đánh úp phụ huynh" - Một người mẹ chia sẻ nửa đùa, nửa thật.

"Không biết có nhà bác nào như vợ chồng em không, chứ vợ chồng em lại quan điểm tặng nhà với đất cho con nên có bao nhiêu là dồn hết cho bất động sản rồi. Đám cưới mà không có ít vàng trao tay liệu có kỳ không mọi người nhỉ?" - Một bà mẹ khác thắc mắc.

Nên mua loại vàng nào để bảo toàn được tối đa giá trị?

Mua vàng và giữ vàng là tốt, nhưng có 1 vấn đề quan trọng, đáng lưu tâm không kém: nên mua loại vàng nào để bảo toàn được giá trị?

Trong số các loại vàng phổ biến hiện nay, mỗi loại đều có đặc điểm riêng về độ tinh khiết, tính thẩm mỹ và khả năng sinh lời, nên người mua cần hiểu rõ mục tiêu của mình: Mua vàng để tích sản dài hạn hay mua để đeo, tặng...

Ảnh minh họa

Nếu mục tiêu mua vàng là để tích sản lâu dài, vàng miếng (vàng nhẫn trơn ép vỉ, vàng SJC) hay vàng nguyên chất vẫn luôn được xem là lựa chọn an toàn và tối ưu nhất. Vàng miếng có hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, không mất giá vì chi phí chế tác, và dễ dàng quy đổi khi cần thiết.

Ngược lại, vàng trang sức dù đẹp và có giá trị thẩm mỹ cao, lại không phải lựa chọn lý tưởng nếu mục đích là tích sản dài hạn. Bởi vàng trang sức thường chỉ đạt từ 18K đến 22K, tức là đã pha thêm các kim loại khác để tăng độ cứng, độ bóng, khiến giá trị thực tế của vàng bị giảm so với vàng nguyên chất. Thêm vào đó, khi bán lại, vàng trang sức thường bị trừ phí chế tác, có khi lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi chỉ, khiến người mua dễ bị thiệt.

Chính vì vậy, nếu xác định mục tiêu là mua vàng tích sản hoặc để sau này trao lại cho con, nên ưu tiên vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn ép vỉ, vừa tiện cất giữ, vừa không bị mất giá nhiều theo thời gian.

Ngoài ra, yếu tố thương hiệu và nguồn gốc cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo toàn giá trị vàng. Mua vàng ở các thương hiệu lớn, có uy tín trên thị trường không chỉ giúp đảm bảo chất lượng, mà còn dễ giao dịch, vì người mua khác hoặc tiệm vàng luôn tin tưởng vào độ thật - giả của sản phẩm. Vàng không có thương hiệu, dù có thể rẻ hơn một chút, nhưng khi bán lại thường bị ép giá, thậm chí gặp rủi ro khi kiểm định lại tuổi vàng.