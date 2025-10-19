Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 điều học được sau 20 năm nhìn mẹ mua vàng

19-10-2025 - 11:35 AM | Sống

Mẹ không học tài chính, không biết đầu tư nhưng lại hiểu rất rõ cách giữ tiền.

Hồi nhỏ cứ thắc mắc sao mẹ thích mua vàng đến vậy. Tháng nào dư được chút tiền, mẹ lại đi mua nửa chỉ, một chỉ. Lớn lên mới hiểu, đó không chỉ là thói quen mà là cả một bài học tài chính.

1. Có bao nhiêu cũng nên để ra một phần dù nhỏ đến đâu

Mẹ không chờ “có nhiều tiền rồi mới mua”. Mỗi lần chỉ đủ mua nửa chỉ, mẹ vẫn mua. Vì với mẹ, quan trọng là duy trì được thói quen để dành chứ không phải số lượng.

Bài học: Tích sản bắt đầu từ kỷ luật nhỏ. Đợi có dư nhiều mới tiết kiệm thì thường chẳng bao giờ bắt đầu được.

3 điều học được sau 20 năm nhìn mẹ mua vàng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Tiền mặt dễ tiêu, còn vàng khiến mình nghĩ kỹ hơn trước khi dùng

Giữ tiền trong ví thì dễ tiêu cho những thứ vụn vặt. Còn vàng muốn xài phải đem đi bán, làm giấy tờ nên tự nhiên thấy tiếc.

Bài học: Nếu bạn dễ “vung tay”, hãy để tiền ở dạng khó tiêu hơn. Vàng, sổ tiết kiệm, hay tài khoản riêng đều giúp bạn kiểm soát chi tiêu tốt hơn.

3. Vàng chỉ có giá trị khi bạn biết rõ mình đang giữ gì

Mẹ luôn ghi lại giá mua, ngày mua, cất vàng ở đâu. Không phải lo xa mà để sau này còn biết mình đang lời hay lỗ, cần bán thì bán đúng lúc.

3 điều học được sau 20 năm nhìn mẹ mua vàng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Bài học: Tài sản nào cũng cần được quản lý. Đừng chỉ “giữ” vàng, hãy theo dõi và hiểu nó như cách bạn theo dõi số dư tài khoản.

Tóm lại:

Mẹ không học tài chính, không biết đầu tư nhưng lại hiểu rất rõ cách giữ tiền. Vàng với mẹ không phải để khoe, mà là để yên tâm. Còn với tụi mình, đó là lời nhắc: biết giữ thì mới biết giàu.

Lương 45 triệu đồng/tháng nhưng mẹ dặn về quê chỉ nói 10 triệu: Hai tháng sau tôi mới hiểu, thề cả đời không quên

Theo Hà Nguyễn

Phụ nữ số

