Bức thư chia tay cuối cùng của Warren Buffett:’Tôi sẽ yên lặng hơn’

Sau gần sáu thập kỷ lèo lái con tàu Berkshire Hathaway, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã viết một trong những lá thư cuối cùng gửi cổ đông với tư cách Giám đốc điều hành.

Bức thư không chỉ là bản cập nhật tài chính mà còn là di chúc triết lý, hé lộ những quyết định quan trọng định hình tương lai của đế chế 1 nghìn tỷ USD và cả khối tài sản cá nhân khổng lồ của ông.

Ở tuổi 95, Warren Buffett không chỉ chuẩn bị bàn giao quyền lực cho người kế nhiệm Greg Abel, mà còn đang khép lại một chương dài rực rỡ trong lịch sử tài chính Mỹ, với phong thái điềm tĩnh, tinh thần trách nhiệm và triết lý đầu tư mang đậm dấu ấn cá nhân.

Di sản của một huyền thoại

Từ một nhà đầu tư mua lại công ty dệt nhỏ ở New England vào năm 1965, Warren Buffett đã biến Berkshire Hathaway thành tập đoàn trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD, sở hữu danh mục đầu tư phản chiếu gần như toàn bộ nền kinh tế Mỹ, từ bảo hiểm, năng lượng, đường sắt cho tới bánh kẹo và sơn tường.

Tuy nhiên di sản lớn nhất ông để lại không chỉ là tài sản khổng lồ mà là một triết lý quản trị dựa trên tính kỷ luật, niềm tin vào giá trị dài hạn và sự giản dị hiếm có trong thế giới của những CEO tỷ đô.

Trong bức thư mới nhất, Warren Buffett vẫn giữ giọng văn quen thuộc, vừa khiêm nhường, vừa sắc sảo. Ông thừa nhận tuổi tác đã khiến mình “đọc khó hơn và di chuyển chậm hơn”, song vẫn làm việc năm ngày mỗi tuần, vẫn đến văn phòng “để đôi khi nảy ra một ý tưởng hữu ích”.

Câu chữ ấy không chỉ là một cập nhật về sức khỏe, mà còn là lời nhắn nhủ rằng tinh thần làm việc và sự tận tâm không bao giờ nghỉ hưu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp lần này là việc Warren Buffett tuyên bố sẽ tăng tốc kế hoạch trao tặng tài sản cá nhân trị giá 150 tỷ USD cho các quỹ từ thiện do các con ông quản lý.

Bằng cách chuyển đổi một lượng lớn cổ phiếu và trao cho bốn quỹ gia đình, Warren Buffett đang tiến hành một "cuộc chạy đua với thời gian" để tái cấu trúc lại khối tài sản cá nhân.

Lời giải thích của ông, rằng "Các con tôi hiện đang ở thời kỳ đỉnh cao về kinh nghiệm và sự khôn ngoan nhưng chưa bước vào tuổi già," phản ánh sự tính toán kỹ lưỡng: ông muốn đảm bảo rằng con cái mình, ở độ tuổi 67 đến 72, có thể hoàn thành sứ mệnh phân phối toàn bộ khối tài sản này trong nhiệm kỳ của mình.

Đây là một quyết định mang tính chiến lược về mặt từ thiện, nhằm tối đa hóa tác động của số tiền và tránh để việc phân bổ bị gián đoạn hoặc thay đổi bởi các ủy viên quản trị tương lai.

Chuyển giao quyền lực

Thông điệp cũng tái khẳng định việc chuyển giao quyền lực sắp tới cho Gregory Abel, 63 tuổi, người sẽ tiếp quản vị trí CEO vào cuối năm. Sự thừa nhận của Buffett về người kế nhiệm rất rõ ràng và đầy tin tưởng: ông Abel "hiểu rõ nhiều doanh nghiệp và nhân sự của chúng ta hơn tôi hiện tại," và đã "vượt qua sự mong đợi rất cao" của ông.

Lời khen ngợi này không chỉ là sự ủng hộ cá nhân mà còn là thông điệp trấn an mạnh mẽ gửi đến thị trường và các cổ đông về sự ổn định của Berkshire sau khi ông ra đi.

Đồng thời, những tuyên bố này củng cố niềm tin rằng Abel là người được chọn không chỉ vì năng lực điều hành các mảng phi bảo hiểm, mà còn vì sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa và triết lý kinh doanh đã tạo nên Berkshire Hathaway.

Bản thân ông Abel cũng cam kết sẽ tiếp tục truyền thống lá thư thường niên, một dấu hiệu cho thấy sự cam kết duy trì tính minh bạch và phong cách quản trị "giản dị" của công ty.

Ông Greg Abel sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO vào ngày 1/1. Là người gia nhập Berkshire năm 2000 sau khi công ty mua lại mảng năng lượng do ông điều hành.

Berkshire hiện sở hữu hàng loạt “viên ngọc quý” như GEICO, Dairy Queen, See’s Candies hay NetJets, và nắm giữ hơn 300 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Trong thư, Warren Buffett thẳng thắn nhìn nhận quy mô khổng lồ của tập đoàn cũng là rào cản cho tốc độ tăng trưởng: “Một thập kỷ hay hai thập kỷ tới sẽ có nhiều công ty làm tốt hơn Berkshire, bởi quy mô luôn có cái giá của nó.”

Lời chào nước Mỹ

Ngoài các vấn đề về công ty và tài sản, bức thư còn là lời tri ân quen thuộc và ấm áp của Buffett dành cho nước Mỹ và quê hương Omaha. Ông gọi nước Mỹ là nơi “đôi khi thất thường và ích kỷ trong việc phân phối phần thưởng”, nhưng vẫn khuyên các nhà đầu tư “hãy cảm ơn nước Mỹ vì đã mang lại cơ hội tối đa cho bạn”.

Đó là một tinh thần lạc quan không thay đổi suốt hơn nửa thế kỷ, niềm tin rằng nền kinh tế tư bản dù không hoàn hảo, vẫn là cỗ máy tạo ra cơ hội và của cải cho xã hội.

Ông một lần nữa khẳng định rằng "Nước Mỹ là một nơi rất tốt để được sinh ra, để nuôi dạy gia đình và để xây dựng một doanh nghiệp," nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh kinh tế và xã hội Mỹ đối với thành công của Berkshire.

Triết lý đầu tư của ông luôn gắn liền với niềm tin vào sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Mỹ, bằng chứng là danh mục đầu tư khổng lồ của công ty vào các công ty blue-chip và gần đây là việc tích trữ tới 300 tỷ USD Tín phiếu Kho bạc.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” cũng không quên nét hài hước quen thuộc: “Tôi chúc tất cả những ai đọc thư này một Lễ Tạ Ơn hạnh phúc. Vâng, cả những kẻ khó ưa nữa, thay đổi chưa bao giờ là quá muộn.”

Một câu kết vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, phản ánh tinh thần khoan dung và triết lý nhân sinh giản dị mà ông theo đuổi suốt đời.

Warren Buffett từng nói rằng ông không bao giờ nghĩ mình “làm việc một ngày nào trong đời”, bởi công việc này là niềm vui. Và có lẽ, đó là lý do ông vẫn “đi làm năm ngày mỗi tuần” ở tuổi 95. Bức thư lần này không đơn thuần là bản tổng kết năm tài chính, mà là lời tri ân gửi đến cổ đông, nhân viên, và cả những người tin vào sức mạnh của sự kiên nhẫn, đạo đức kinh doanh và niềm tin vào giá trị thực.

Khi Warren Buffett “trở nên yên ắng hơn” trong vai trò lãnh đạo, thế giới tài chính mất đi một giọng nói đầy sức nặng, nhưng tinh thần của ông, một nhà đầu tư cẩn trọng, một công dân tận tụy và một người kể chuyện lão luyện, sẽ còn ở lại.

Chính nhờ những người như Warren Buffett mà các thế hệ doanh nhân sau này hiểu rằng sự giàu có bền vững luôn bắt đầu từ trí tuệ, lòng khiêm tốn và niềm tin vào giá trị con người.

*Nguồn: CNN, Fortune, BI