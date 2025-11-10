Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett sắp nói lời tạm biệt

10-11-2025 - 10:59 AM | Tài chính quốc tế

Warren Buffett sắp nói lời tạm biệt

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi lá thư đặc biệt của Warren Buffett. Đây là thông điệp công khai đầu tiên kể từ khi ông thông báo vào tháng 5 rằng sẽ rời ghế CEO vào cuối năm nay.

Berkshire cho biết lá thư sẽ được công bố vào thứ Hai. Nội dung gồm suy ngẫm của Warren Buffett về hoạt động từ thiện, doanh nghiệp và các vấn đề khác mà cổ đông và công chúng có thể quan tâm.

Giới phân tích dự báo đây sẽ là lời chia tay của nhà đầu tư 95 tuổi. Ông đã dẫn dắt tập đoàn hơn 6 thập kỷ, từ một công ty dệt may nhỏ ở New England trở thành đế chế đa ngành.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng 4,6%, đối lập với thị trường bán tháo mạnh do nhóm công nghệ sụt giảm. Nasdaq Composite giảm 3% khi nhà đầu tư rời khỏi các cổ phiếu tăng trưởng cao.

Trong khi đó, danh mục đa dạng của Berkshire từ bảo hiểm, đường sắt đến tiện ích tạo thành nơi trú ẩn trong giai đoạn biến động. Các nhà đầu tư muốn phòng thủ đánh giá cao mảng bảo hiểm Geico và bảng cân đối tài chính vững chắc của tập đoàn.

Berkshire nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 382 tỷ USD tính đến cuối tháng 9. Tập đoàn cũng ghi nhận quý 3 khả quan. Lợi nhuận hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận bảo hiểm tăng hơn 200%, đạt 2,37 tỷ USD.

Gần đây, Buffett có xu hướng bán ròng. Berkshire bán cổ phiếu trong 12 quý liên tiếp. Nhà đầu tư gần đây đồn đoán Berkshire có thể đã tiếp tục giảm cổ phần Apple trong quý 3.

UBS nhận xét: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng cổ phiếu Berkshire hấp dẫn trong bối cảnh vĩ mô bất định, nhờ các mảng kinh doanh phòng thủ, vị thế tiền mặt mạnh và tăng trưởng được cải thiện tại GEICO".

Tuy nhiên, cổ phiếu Berkshire vẫn kém hơn S&P 500 trong năm nay. Cổ phiếu Berkshire tăng gần 10% từ đầu năm 2025, thấp hơn so với mức tăng 14,4% của thị trường chung.

Theo CNBC﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lừa đảo khắp thế giới, ông trùm “Trần Chí” bị chính "tay chân" giáng 1 vố đau: Hơn 120 tỷ biến mất không dấu vết

Lừa đảo khắp thế giới, ông trùm “Trần Chí” bị chính "tay chân" giáng 1 vố đau: Hơn 120 tỷ biến mất không dấu vết Nổi bật

Không cần phát minh mà liên tục sao chép, một quốc gia sản xuất hàng loạt 'tấm trải' phủ kín 4.000 km2: Đủ năng lượng cho hơn 200 triệu người, tạo ra ngành lỗ nặng cũng không thể sụp đổ

Không cần phát minh mà liên tục sao chép, một quốc gia sản xuất hàng loạt 'tấm trải' phủ kín 4.000 km2: Đủ năng lượng cho hơn 200 triệu người, tạo ra ngành lỗ nặng cũng không thể sụp đổ Nổi bật

Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa

Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa

10:30 , 10/11/2025
Cắt ghép lời ông Trump, sếp BBC mất ghế

Cắt ghép lời ông Trump, sếp BBC mất ghế

10:06 , 10/11/2025
Mỹ: Thu hồi số lượng lớn sản phẩm từ 1 thương hiệu sữa bột 'sạch', nghi ngờ gây ngộ độc, liệt cơ

Mỹ: Thu hồi số lượng lớn sản phẩm từ 1 thương hiệu sữa bột 'sạch', nghi ngờ gây ngộ độc, liệt cơ

10:01 , 10/11/2025
Đang lướt TikTok, tân sinh viên bất ngờ nhận lời mời kết bạn từ người lạ, ấn "chấp nhận" 5 giây sau mất 73 triệu đồng

Đang lướt TikTok, tân sinh viên bất ngờ nhận lời mời kết bạn từ người lạ, ấn "chấp nhận" 5 giây sau mất 73 triệu đồng

09:43 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên