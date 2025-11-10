Warren Buffett sắp nói lời tạm biệt

Berkshire cho biết lá thư sẽ được công bố vào thứ Hai. Nội dung gồm suy ngẫm của Warren Buffett về hoạt động từ thiện, doanh nghiệp và các vấn đề khác mà cổ đông và công chúng có thể quan tâm.

Giới phân tích dự báo đây sẽ là lời chia tay của nhà đầu tư 95 tuổi. Ông đã dẫn dắt tập đoàn hơn 6 thập kỷ, từ một công ty dệt may nhỏ ở New England trở thành đế chế đa ngành.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng 4,6%, đối lập với thị trường bán tháo mạnh do nhóm công nghệ sụt giảm. Nasdaq Composite giảm 3% khi nhà đầu tư rời khỏi các cổ phiếu tăng trưởng cao.

Trong khi đó, danh mục đa dạng của Berkshire từ bảo hiểm, đường sắt đến tiện ích tạo thành nơi trú ẩn trong giai đoạn biến động. Các nhà đầu tư muốn phòng thủ đánh giá cao mảng bảo hiểm Geico và bảng cân đối tài chính vững chắc của tập đoàn.

Berkshire nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 382 tỷ USD tính đến cuối tháng 9. Tập đoàn cũng ghi nhận quý 3 khả quan. Lợi nhuận hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận bảo hiểm tăng hơn 200%, đạt 2,37 tỷ USD.

Gần đây, Buffett có xu hướng bán ròng. Berkshire bán cổ phiếu trong 12 quý liên tiếp. Nhà đầu tư gần đây đồn đoán Berkshire có thể đã tiếp tục giảm cổ phần Apple trong quý 3.

UBS nhận xét: "Chúng tôi tiếp tục tin rằng cổ phiếu Berkshire hấp dẫn trong bối cảnh vĩ mô bất định, nhờ các mảng kinh doanh phòng thủ, vị thế tiền mặt mạnh và tăng trưởng được cải thiện tại GEICO".

Tuy nhiên, cổ phiếu Berkshire vẫn kém hơn S&P 500 trong năm nay. Cổ phiếu Berkshire tăng gần 10% từ đầu năm 2025, thấp hơn so với mức tăng 14,4% của thị trường chung.

Theo CNBC﻿