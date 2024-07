Bức tranh toàn cảnh Hệ sinh thái Proptech Việt Nam 2024

Proptech vẫn là xu hướng triển vọng của ngành BĐS



Cụ thể, sự kiện Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 và dự báo 6 tháng cuối năm 2024 do Dat Xanh Services – FERI tổ chức, bên cạnh công bố báo cáo toàn cảnh thị trường, FERI cũng đã đưa ra dự báo thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm. Phần dự báo của FERI được đông đảo khách tham dự chú ý khi đơn vị công bố Bản đồ Hệ sinh thái Proptech Việt Nam 2024.

Bản đồ Proptech cho thấy các mảng miếng của ngành công nghệ bất động sản phân hóa khá rõ nét và được đồng hành mạnh mẽ từ các công ty công nghệ. Ông Phạm Anh Khôi - Viện trưởng Viện nghiên cứu FERI cũng cho rằng Proptech sẽ tiếp tục là xu hướng triển vọng, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành BĐS Việt Nam.

Viện trưởng FERI chia sẻ bản đồ Proptech 2024

Tín hiệu tích cực của Proptech Việt Nam



Bản đồ Hệ sinh thái Proptech 2024 cũng minh chứng nền tảng công nghệ không chỉ giúp thay đổi cách thức giao dịch, vận hành, quản lý bất động sản (BĐS) mà còn nâng cao hiệu quả, minh bạch trong toàn bộ quá trình, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thúc đẩy chuyển đổi giao dịch mạnh mẽ cho thị trường BĐS.

Nổi bật trên bản đồ Proptech là các website đăng tin Batdongsan.com.vn, Mogi, NhàTốt, Homedy, Muaban.net, Đô Thị.net, iHouzz.com. Những trang web này không chỉ cung cấp thông tin thị trường mà còn là cầu nối quan trọng giúp khách hàng tìm kiếm và giao dịch BĐS nhanh chóng.

Ứng dụng di động (mobile app) ngày càng trở lên phổ biến và lớn mạnh tại Việt Nam. Theo báo cáo "State of Mobile 2024", Việt Nam xếp thứ 9 toàn cầu về lượt tải ứng dụng với 257 tỷ lượt tải mới (tăng 1% so với năm trước) - tương ứng với 489.000 lượt tải diễn ra trong mỗi phút. Đây là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của các ứng dụng giao dịch BĐS trực tuyến như iHouzz, Reti và Housemap. Các ứng dụng này giúp quy trình giao dịch BĐS trở nên minh bạch và tiện lợi hơn, cho phép người dùng truy cập nguồn hàng dự án và nhà phố được niêm yết công khai với đầy đủ thông tin pháp lý. Người dùng có thể dễ dàng đặt chỗ, đặt cọc, chuyển cọc và thanh toán trực tuyến một cách an toàn và thuận tiện.

Công cụ định giá BĐS cũng phát triển mạnh mẽ như Citics.vn, Cen Value, Biggee, OneHousing, iHouzz Insight,… giúp khách hàng có cái nhìn trực quan về thị trường và giá trị BĐS. Điều này không chỉ giúp người mua và người bán đưa ra các quyết định chuẩn xác mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc đánh giá và quản lý danh mục đầu tư của mình.

Trong lĩnh vực tra cứu quy hoạch, Remaps, MeeyMap, Thongtin.land, Guland đã mang đến những giải pháp thông tin quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, lĩnh vực tài chính BĐS cũng không kém phần sôi động với sự góp mặt của FINA, Infina và Homebase. Mảng thiết kế nội thất có sự góp mặt của House3D, Coohom, SpaceT và Flexhome.

Lĩnh vực quản lý - vận hành BĐS nổi bật với Building Care, iHouzz Building, và Houze Commerce. Những giải pháp này tối ưu hóa các quy trình vận hành, giảm thiểu chi phí, gia tăng hiệu quả quản lý, giúp các chủ sở hữu quản lý tài sản một cách toàn diện.

CRM & Sale System có thể xem là phần quan trọng nhất trong hệ sinh thái Proptech, với sự hiện diện của iHouzz Agent, Landsoft, Getfly giúp số hoá và tối ưu hóa quy trình bán hàng, quản lý khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bản đồ Proptech không thể thiếu sự hiện diện của các Sàn môi giới BĐS công nghệ như hệ thống văn phòng môi giới iHouzz, Rever, và OneHousing. Sự xuất hiện của các Sàn môi giới BĐS công nghệ này không chỉ giúp thị trường BĐS thay đổi cách thức giao dịch từ truyền thống lên hình thức online - offline (O2O) mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Nhìn lại tổng quan bản đồ Proptech 2024, Tiến sĩ Phạm Anh Khôi đánh giá cao các nền tảng công nghệ proptech Vietnam với những thành tựu đáng kể, đóng góp lớn cho quá trình chuyển đổi số ngành BĐS thời gian qua, tạo ra một môi trường kinh doanh BĐS minh bạch, an toàn, chuyên nghiệp cho ngành BĐS Việt Nam.