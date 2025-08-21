Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữa trung tâm Hà Nội, ngay cạnh hồ Gươm, một "bức tường" rực đỏ sắc cờ sao vàng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh, check-in.

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng, không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Và trong hàng loạt hình ảnh ấy, nổi bật và gây chú ý nhiều nhất trong vài ngày gần đây chính là "bức tường" cờ đỏ sao vàng ngay tại vị trí Hàm Cá Mập cũ. Đây là nơi vốn đã quen thuộc với người dân Thủ đô, nay bất ngờ khoác lên diện mạo mới rực rỡ khiến ai đi qua cũng không khỏi ngước nhìn.

"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 1.
"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 2.

Toàn cảnh "bức tường" cờ đỏ sao vàng rực rỡ ngay trung tâm Hà Nội

Dù đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo, công trình vẫn được phủ kín hàng chục lá cờ đỏ sao vàng. Những lá cờ đỏ sao vàng biến cả bức tường thành điểm nhấn nổi bật giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ngay trước hồ Hoàn Kiếm.

Phía dưới, tấm pano khổ lớn với dòng chữ "Chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam", "Tự hào dân tộc" càng làm khung cảnh thêm phần trang trọng. Giữa không gian tấp nập của Thủ đô, sắc đỏ ấy như một lời nhắc nhở về sự kiện trọng đại mà cả nước đang hướng đến.

"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 3.

Dòng chữ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nổi bật trên nền đỏ

Không chỉ là một cách trang trí đơn thuần, "bức tường" này còn mang ý nghĩa biểu tượng. Rất nhiều lá cờ được sắp xếp ngay ngắn, đều đặn, tạo nên hình ảnh gắn kết chặt chẽ.

Chính vì vậy, nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm check-in hot. Nhiều người dân đi qua không quên dừng lại chụp ảnh, còn du khách quốc tế thì tỏ ra bất ngờ, thích thú trước khung cảnh một công trình đang thi công nhưng vẫn khoác lên mình "tấm áo" đầy rực rỡ.

"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 4.
"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 5.

Những lá cờ đỏ sao vàng được treo đều tăm tắp, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng

"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 6.

Một bạn trẻ dừng lại chụp hình lưu niệm bên "bức tường" đặc biệt

"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 7.
"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 8.
"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 9.
"Bức tường" cờ đỏ sao vàng đang hot nhất hiện tại: Ngay trung tâm Hà Nội, thu hút dân tình đến check-in- Ảnh 10.

Dân tình và du khách cũng thích thú ghi lại những bức ảnh kỷ niệm

Dù chỉ mới xuất hiện vài ngày gần đây nhưng có không ít bức ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội, biến "bức tường" này thành tọa độ mới khiến dân tình nô nức rủ nhau đến.

Có thể nói, đây không chỉ là một công trình trang trí chào mừng Quốc khánh, mà còn là một thông điệp bằng hình ảnh - gần gũi, mạnh mẽ và dễ lan tỏa. Một lần nữa, sắc màu cờ đỏ sao vàng tiếp tục trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, hiện diện ngay tại trái tim Hà Nội.

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

