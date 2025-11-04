"Bung" 8 siêu dự án cầu đường, mở tung cánh cửa siêu vùng đô thị 20 triệu dân

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai cho biết, nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa 2 địa phương cũng như vùng Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã thống nhất triển khai đầu tư 8 dự án cầu đường bộ.

Hai địa phương đã thống nhất triển khai đầu tư 8 dự án cầu gồm: Cát Lái, Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.

Trong số này, tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan chủ quản đối với các dự án cầu Cát Lái và Long Hưng. Sở Xây dựng của hai địa phương đã thống nhất về hướng tuyến và quy mô đầu tư cho các công trình này.

Cầu Nhơn Trạch trên tuyến vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Cầu Cát Lái và tuyến kết nối hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, mặt cắt 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuyến có điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m, TP.HCM) và điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Đại Phước, Đồng Nai). Tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó phần cầu dài hơn 3 km.

Cầu Long Hưng cũng được đầu tư với tiêu chuẩn tương tự, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt cắt 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án có điểm đầu tại nút giao Gò Công trên đường Vành đai 3 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và điểm cuối tại quốc lộ 51 (xã An Phước, Đồng Nai), tổng chiều dài gần 12 km; chiều dài cầu hơn 2,3 km.

Đối với cầu Phú Mỹ 2, TP.HCM là cơ quan chủ quản đầu tư. Công trình có quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và kết thúc tại đường 25C (Đồng Nai), với tổng chiều dài gần 15 km, trong đó phần cầu dài gần 5 km.

Các dự án cầu Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá sẽ do Bình Dương (cũ) và Đồng Nai phối hợp triển khai nghiên cứu và đầu tư. Trong đó, Đồng Nai phụ trách cầu Xóm Lá và Tân Hiền; Bình Dương (cũ) phụ trách cầu Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2 và Tân An. Riêng dự án cầu Hiếu Liêm 2 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất giao Bình Dương (cũ) làm chủ đầu tư.

TP.HCM giữ vai trò chiến lược với lợi thế địa chính trị nổi bật, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố sở hữu hệ thống hạ tầng then chốt gồm cảng biển quốc tế Cái Mép – Thị Vải, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sắp tới là sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn là trung tâm logistics liên vùng, kết nối trực tiếp tới các khu công nghiệp lớn tại Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), tạo thành mạng lưới vận chuyển hàng hóa và thương mại năng động bậc nhất cả nước.

TP.HCM đang phục vụ khoảng 20 triệu người thường trú và vãng lai, tạo ra một thành phố luôn sôi động với quy mô thị trường khổng lồ, đồng thời có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng. Chính vì vậy, việc mở rộng kết nối hạ tầng, phát triển đồng bộ 8 dự án cầu đường bộ kết nối thành phố với Đồng Nai sẽ tạo bước đà, cú huých lớn, động lực phát triển mới cho TP.HCM và cả tỉnh Đồng Nai trong tương lai.