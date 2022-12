Bùng cháy cùng lễ kick-off Cadia Quy Nhon tại thị trường miền Trung

Hành trình tìm kiếm chiến binh ẩn danh

Sáng ngày 16/12, tại sảnh khách sạn 5 sao ANYA Premier Hotel Quy Nhon, Lễ ra quân và huấn luyện dự án Cadia Quy Nhon với chủ đề The Masked Factors - Nhân Tố Ẩn Danh đã diễn ra với với sự tham dự của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối chiến lược uy tín tại miền Trung.

Sự kiện là hành trình tìm kiếm những nhân tố bí ẩn với ba phần chính gồm: The Masked Icon - Khai mở biểu tượng quốc tế, The Masked Treasure - Khám phá kho báu tiềm năng và The Masked Factors - Lộ diện chiến binh Cadia Quy Nhơn. Nhân tố ẩn danh mà chương trình đang tìm kiếm chính là những chuyên viên kinh doanh dám khát khao, quyết tâm chinh phục, cùng chung tay đưa Cadia Quy Nhon nhanh chóng cán đích, bứt phá trên thị trường bất động sản miền Trung nói riêng và toàn quốc nói chung.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là nghi thức kick-off khi đại diện đơn vị Phát triển dự án - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản Phát Đạt – Phát Đạt Realty cùng các đơn vị phân phối chiến lược cùng nhau khai mở chiếc mặt nạ bí ẩn và đánh trống hội quân, tạo nên bầu khí tại sự kiện trở nên sôi động và tràn đầy khí thế, góp phần truyền cảm hứng nhiệt huyết mạnh mẽ cho đội ngũ kinh doanh.

Đồng thời, cũng trong sự kiện, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản Phát Đạt đã trao bằng chứng nhận đơn vị phân phối chính thức dự án Cadia Quy Nhon cho Công ty Cổ phần Cen Bình Định, Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đầu tư Tâm Thiên Phước, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thành Đạt và Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Anh Quân (Anh Quân Land).

Đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản Phát Đạt trao bằng chứng nhận đơn vị phân phối chính thức dự án Cadia Quy Nhon.

Lễ ra quân và huấn luyện dự án Cadia Quy Nhon thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm, cùng nhau cán đích vinh quang của Đơn vị phát triển dự án – Phát Đạt Realty với các đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu trên thị trường miền Trung, góp phần mở ra cơ hội sở hữu biểu tượng mới Cadia Quy Nhon dành cho khách hàng và nhà đầu tư trên toàn quốc.

Chung tay kiến tạo biểu tượng mới Cadia Quy Nhon

Trong bối cảnh Quy Nhơn – vùng đất du lịch thừa tiềm năng nhưng lại thiếu các không gian lưu trú cao cấp, cũng như vắng bóng thương hiệu quản lý vận hành quốc tế, hai "ông lớn" hàng đầu thế giới là Centara Hotels & Resorts và Courtyard by Marriott đã bắt tay hợp tác cùng Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt – Phat Đat Corporation và đơn vị phát triển dự án Công ty cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản Phát Đạt – Phát Đạt Realty kiến tạo nên dự án Cadia Quy Nhon. Đây là tòa tháp đôi nằm tại trung điểm cung đường biển đẹp nhất Quy Nhơn là An Dương Vương - Xuân Diệu, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ lưu trú, du lịch, và nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn. Chính vì vậy ngay từ khi ra mắt, dự án đã tạo được tiếng vang trên thị trường, nhận được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Ngay từ khi ra mắt, Cadia Quy Nhon đã nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bởi vị trí trung tâm khan hiếm.

Cadia Quy Nhon tọa lạc tại số 01 Ngô Mây, P.Nguyễn Văn Cừ, ngay quảng trường trung tâm thành phố, thuộc cung đường biển đắt giá. Với quy mô 6,5ha, quảng trường thành phố là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa – nghệ thuật cũng như các lễ hội lớn của tỉnh và khu vực. Bên cạnh đó, đây là nơi khách du lịch thường xuyên ghé thăm và check-in khi đến với Quy Nhơn. Người dân địa phương cũng coi quảng trường trung tâm như một niềm tự hào, là trung tâm văn hóa với các hoạt động cộng đồng. Khi lưu trú tại Cadia Quy Nhon, du khách có thể dễ dàng kết nối với quảng trường, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, trải nghiệm văn hóa địa phương và thuận tiện di chuyển đến các địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng trong và ngoài thành phố.

Với quy mô hơn 5.000 m2, 80 tầng cao và 3 tầng hầm, Cadia Quy Nhon là 1 trong 3 công trình điểm nhấn nằm trong quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn của UBND Thành phố.

Đặc biệt, Cadia Quy Nhon được thừa hưởng đường hầm nối biển và clubhouse bên bờ biển lần đầu tiên xuất hiện ngay tại khu vực trung tâm quảng trường thành phố được xây dựng theo quy hoạch. Bên cạnh đó là hệ tiện ích thời thượng như nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi view biển, rooftop bar… mở ra những trải nghiệm độc đáo.

Hệ tiện ích độc bản là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Cadia Quy Nhon.

Được mệnh danh là biểu tượng quốc tế mới của thành phố Quy Nhơn, đồng thời góp phần bảo chứng chất lượng và giá trị đẳng cấp của Cadia Quy Nhon, Chủ đầu tư Phat Dat Corporation đã bắt tay hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng toàn cầu như: Centara Hotels & Resorts (Thái Lan), GSA (Úc), Meinhardt (Singapore), ACONS (Việt Nam), Red Design (Úc),…

Lễ ra quân và huấn luyện dự án Cadia Quy Nhon đã mang đến những thông tin hấp dẫn về thị trường cũng như dự án, bên cạnh đó là những chính sách ưu đãi hấp dẫn từ Phát Đạt Realty giúp đội ngũ kinh doanh thêm tự tin, sẵn sàng đưa Cadia Quy Nhon đến gần hơn với các khách hàng, nhà đầu tư.