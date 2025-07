Bùng nổ cảm xúc, đón hè sống động cùng ngàn ưu đãi từ KienlongBank Plus

"Đón" Airpods 4 và thẻ điện thoại mỗi tháng

Từ nay đến hết 30/09/2025, khách hàng thực hiện giao dịch trên ứng dụng KienlongBank Plus có cơ hội sở hữu những món đồ công nghệ đỉnh cao và hàng ngàn quà tặng voucher giá trị khác đến từ KienlongBank.

Cụ thể, tổng số lượng và giá trị giao dịch của khách hàng sẽ được KienlongBank tích luỹ và xét thưởng hàng tháng. Top 03 khách hàng có tổng giá trị giao dịch cao nhất trong tháng (tối thiểu 03 triệu đồng) sẽ nhận được 01 chiếc Airpods 4 đời mới. Top 100 khách hàng có tổng số lượng giao dịch nhiều nhất (tối thiểu 30 giao dịch) nhận ngay 100 thẻ điện thoại trị giá 50.000 VNĐ/thẻ.

Chỉ cần thực hiện những thao tác giao dịch hàng ngày, quen thuộc như: Chuyển khoản, quét mã QR, thanh toán hoá đơn (điện, nước, internet), nạp tiền điện thoại, nạp VETC… trên ứng dụng KienlongBank Plus là bạn đã chính thức ghi danh mình trên "đường đua" "Mùa hè sôi động" của KienlongBank.

Ưu đãi kép: Quét VNPAY-QR trên ứng dụng KienlongBank Plus, nhận voucher

Không dừng lại ở đó, KienlongBank còn mang thêm một món quà "làm quen": 1.000 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch quét mã thanh toán VNPAY-QR trên ứng dụng KienlongBank Plus cũng sẽ nhận được voucher giảm giá 20.000 VNĐ.

Đặc biệt, giao dịch sử dụng mã voucher sẽ được cộng dồn trong tổng thành tích để khách hàng tham gia xét thưởng trên đường đua "Mùa hè sôi động".

Bên cạnh đó, khách hàng mở mới tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình, KienlongBank ưu ái dành tặng thêm 50.000đ vào tài khoản (Chương trình có điều kiện áp dụng).

Hơn cả một chương trình ưu đãi, "Mùa hè sôi động" còn là lời cảm ơn chân thành và cam kết của KienlongBank nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, không ngừng nỗ lực đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Chương trình "Mùa hè sôi động" kéo dài từ nay đến hết ngày 30/09/2025 – Đừng bỏ lỡ cơ hội biến mùa hè của bạn trở nên sôi động và giá trị hơn bao giờ hết!

Để biết thêm chi tiết về chương trình, khách hàng liên hệ hotline 24/7: 1900 6929 hoặc đến các điểm giao dịch của KienlongBank để được tư vấn.

Về ứng dụng ngân hàng điện tử KienlongBank Plus:

KienlongBank Plus là ứng dụng ngân hàng số toàn diện, cung cấp nền tảng giao dịch tài chính thông minh, an toàn và tiện lợi trên thiết bị di động. KienlongBank Plus nổi bật với công nghệ định danh EKYC đột phá, cho phép người dùng mở tài khoản trực tuyến chỉ trong vài phút. Đồng thời, ứng dụng tích hợp trọn vẹn mọi tiện ích tài chính thiết yếu như: Chuyển tiền miễn phí 24/7, Thanh toán hoá đơn, Gửi tiền online với lãi suất hấp dẫn, Dịch vụ MyShop dành riêng cho các chủ cửa hàng…