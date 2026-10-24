Bùng nổ đơn hàng hơn 650.000 tỷ đồng từ các tỷ phú, hãng máy bay siêu đắt Gulfstream muốn sản xuất 200 chiếc/năm, riêng Việt Nam dẫn đầu châu Á về tăng trưởng

Gulfstream Aerospace, hãng chế tạo máy bay phản lực thương gia cao cấp của Mỹ, đang đặt mục tiêu nâng sản lượng lên ít nhất 200 chiếc mỗi năm trên toàn cầu, tăng 25% so với kế hoạch khoảng 160 chiếc trong năm 2026.

Thông tin được Chủ tịch Gulfstream Mark Burns chia sẻ tại triển lãm hàng không NBAA-BACE diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) ngày 21/10. Theo lãnh đạo hãng, nhu cầu mua chuyên cơ hiện rất lớn, trong khi thách thức chủ yếu nằm ở khả năng tăng công suất sản xuất. Đến giữa năm 2026, Gulfstream đã có lượng đơn hàng chưa thực hiện vượt 25 tỷ USD, tương đương hơn 650.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4 tỷ USD so với cuối năm trước.

Gulfstream nổi tiếng với các dòng chuyên cơ phục vụ giới siêu giàu, tập đoàn lớn và khách hàng có nhu cầu di chuyển riêng. Những chiếc máy bay này có thể được trang bị phòng ngủ, khu vực làm việc, phòng họp và nhiều tiện nghi cao cấp.

Trong đó, G700 là một trong những mẫu đắt đỏ nhất, có giá tham khảo khoảng 80–85 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng mỗi chiếc. Máy bay có thể thực hiện các hành trình dài hơn 14.000 km mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Đứng sau Gulfstream là General Dynamics, tập đoàn quốc phòng và hàng không Mỹ ghi nhận doanh thu 52,6 tỷ USD trong năm 2025. Riêng mảng hàng không, bao gồm Gulfstream, mang về 13,1 tỷ USD doanh thu và gần 1,75 tỷ USD lợi nhuận hoạt động, lần lượt tăng 16,5% và 19,3%.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu mảng này tiếp tục đạt 6,8 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động vượt 1 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Gulfstream bàn giao 79 máy bay, nhiều hơn 5 chiếc so với nửa đầu năm trước.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, tính đến cuối năm 2025, khu vực có 1.168 máy bay thương gia đang hoạt động. Gulfstream đứng thứ hai với 292 chiếc, sau Bombardier của Canada với 311 chiếc và nhỉnh hơn Textron Aviation với 287 chiếc.

Tuy nhiên, xét riêng máy bay mới bàn giao trong năm 2025, Gulfstream dẫn đầu với 19 chiếc, tổng giá trị theo giá niêm yết gần 1,17 tỷ USD. Trong khi đó, Bombardier bàn giao 12 chiếc, trị giá khoảng 830 triệu USD.

Đáng chú ý, Gulfstream G700 là mẫu chuyên cơ được bàn giao nhiều nhất khu vực với 10 chiếc, trong đó Đông Nam Á tiếp nhận 4 chiếc. Điều này cho thấy sức hút của những dòng máy bay có tầm bay xa, khoang hành khách rộng và khả năng phục vụ các hành trình quốc tế.

Việt Nam dẫn đầu châu Á về tốc độ tăng trưởng đội chuyên cơ

Tại Việt Nam, Gulfstream cũng hiện diện trong đội bay của nhiều tập đoàn lớn như THACO và Sun Group. THACO được ghi nhận gắn với hai chuyên cơ, gồm một chiếc G650ER mang số đăng ký VN-A966, bàn giao tháng 6/2024 và một chiếc G700 mang số đăng ký VN-A998, bàn giao tháng 9/2026. Cả hai đều do Bluesky Airways khai thác.

Trong khi đó, Sun Group và Sun Air được ghi nhận gắn với tổng cộng 3 chuyên cơ Gulfstream, gồm hai chiếc G650ER và một chiếc G700. Chiếc G700 mang số đăng ký Mỹ N55999 được ghi nhận bàn giao vào tháng 7/2026. Ngoài ra, Hải Âu Aviation cũng khai thác một chiếc G700 mang số đăng ký VN-A799.

Theo báo cáo đội bay thương gia châu Á – Thái Bình Dương năm 2025 do Asian Sky Group công bố tháng 4/2026, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng đội bay nhanh nhất khu vực, đạt 66,7%, nâng tổng số lên 15 chiếc.

Diễn biến này trái ngược với thị trường Đông Nam Á nói chung, khi tổng đội bay khu vực giảm 8 chiếc xuống còn 279 chiếc. Singapore vẫn dẫn đầu về số lượng với 66 chiếc, tiếp đến là Indonesia 61 chiếc, Philippines 44 chiếc, Thái Lan 41 chiếc và Malaysia 40 chiếc.

Dù quy mô còn nhỏ, Việt Nam có tới 13/15 máy bay thuộc phân khúc tầm xa, chiếm gần 87%. Gulfstream là thương hiệu có số lượng lớn nhất với 7 chiếc, tương đương gần một nửa đội bay thương gia trong nước tại thời điểm cuối năm 2025.

Việc các tập đoàn Việt Nam sử dụng những dòng chuyên cơ đắt tiền cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ của phân khúc hàng không thương gia cao cấp, trong bối cảnh các nhà sản xuất lớn trên thế giới tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.