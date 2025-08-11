Bùng nổ sự kiện ráp căn Khu Mặt Trời Vinhomes Golden City

Ngay từ sớm, sảnh hội trường đã chật kín các nhà đầu tư, chuyên viên tư vấn và đối tác chiến lược.Không khí hào hứng, những tràng pháo tay, ánh mắt quyết tâm và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ tạo nên một bức tranh sôi động, thể hiện sức hút vượt bậc của dự án ngay trong giai đoạn đầu mở bán.

Cuối tuần bùng nổ, cuộc đua quyết liệt từng giây

Theo ghi nhận, tính tới thời điểm ráp căn, hơn 1.200 booking đã được ghi nhận cho phân khu Mặt Trời, trong khi số lượng sản phẩm ra hàng đợt đầu chỉ 588 căn. Tỷ lệ cầu gấp đôi cung đã khiến bầu không khí giao dịch trở nên gay cấn, nơi từng giây đều có thể quyết định cơ hội sở hữu.

Không khí sự kiện thực sự nóng khi lượng căn không đủ cho hơn 1200 nhà đầu tư.

Nhiều khách hàng chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn trước sản phẩm mục tiêu để sẵn sàng "chốt" ngay khi giỏ hàng mở, thể hiện rõ tâm thế tranh thủ từng khoảnh khắc. Và có thể nói rằng, những người "khớp" căn thành công ngay tại sự kiện, họ đã nắm chắc trong tay những cơ hội sinh lời, gia tăng tài sản trong tương lai!

Vị trí chiến lược, hưởng trọn sóng hạ tầng bùng nổ

Tọa lạc tại cửa ngõ Đông Nam Hải Phòng, Vinhomes Golden City sở hữu lợi thế hiếm có khi liền kề cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gần điểm cuối tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển, sân bay.

Vinhomes Golden City gắn liền với biểu tượng giao thương của người Hải Phòng

Sự đồng bộ của hạ tầng giao thông không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra tiềm năng thương mại – dịch vụ – logistics khổng lồ. Đây chính là nền tảng vững chắc để giá trị bất động sản khu vực này gia tăng mạnh mẽ trong tương lai gần.

Chính sách ưu đãi linh hoạt, tối ưu sức mạnh tài chính

Điểm cộng lớn của Khu Mặt Trời nằm ở chính sách bán hàng hấp dẫn và linh hoạt. Ngoài các chương trình chiết khấu Early Bird, khách hàng ưu tiên và thanh toán sớm, dự án còn hỗ trợ vay tới 70% giá trị với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Chính sách giãn xây Khu Mặt Trời giúp nhà đầu tư linh hoạt kế hoạch sử dụng.

Đặc biệt, tiến độ giãn xây lên đến 780 ngày cho phép nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn ban đầu thấp nhưng vẫn đảm bảo quyền sở hữu, đồng thời dễ dàng xoay vòng dòng vốn vào các kênh sinh lời khác. Đây là lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với nhiều dự án cùng phân khúc.

Ánh sáng Mặt Trời dẫn lối tương lai

Không chỉ là điểm đến an cư đẳng cấp, Khu Mặt Trời còn được giới đầu tư đánh giá là "mỏ vàng" sinh lời khi hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí chiến lược, hạ tầng bứt phá, thương hiệu Vinhomes bảo chứng và nguồn cung hạn chế. Mỗi sản phẩm tại đây không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn là tài sản tích lũy, gia tăng giá trị theo thời gian. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đón sóng hồi phục, đây chính là thời điểm vàng để nắm giữ những sản phẩm đầu tiên của phân khu Mặt Trời.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai – GĐKD Vùng 2 Vinhomes cùng ban lãnh đạo các đại lý

Đại lý Diamond Land, đại lý F1 các dự án Vinhomes tại Hải Phòng. Không chỉ mang đến thông tin minh bạch, tư vấn tận tâm, đội ngũ Diamond Land còn đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình lựa chọn căn phù hợp và thủ tục giao dịch. Sự tận tình, chính xác và chuyên nghiệp của Diamond Land đã góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho đợt ráp căn Vinhomes Golden City Dương Kinh, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường và dự án.

Liên hệ ngay để nhận thông tin và lựa chọn quỹ căn đẹp nhất dự án!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Diamond Land

Hotline: 0835 808 808

Đại Diện: Ông Vũ Đức Thịnh – Giám Đốc Dự Án

Địa chỉ: PG1-01 Vincom Lê Thánh Tông, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng