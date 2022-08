Bụng xuất hiện 5 dấu hiệu này, có thể bạn đang có nguy cơ mắc bệnh ung thư cần đi khám ngay

Ung thư nội tạng giờ đây không còn là một căn bệnh hiếm gặp. Tỷ lệ mắc ung thư ngày càng cao khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Tuy nhiên thay vì hoảng sợ và né tránh, tốt hơn hết nên là đối mặt với căn bệnh này.

Điều quan trọng mà bạn cần biết là bệnh ung thư cũng có thể được phát hiện bằng dấu hiệu bên ngoài cơ thể. Có nhiều loại ung thư nội tạng, nhưng liệu các bệnh nhân ung thư có các triệu chứng giống nhau hay không? Để phát hiện kịp thời, hãy cùng tìm hiểu về các dấu hiệu cảnh báo sớm sau đây:

1. Bụng ngày càng to

Tình trạng bụng to nhanh chóng thường có 2 nguyên nhân. Đầu tiên là hiện tượng béo bụng do bạn dư thừa lượng mỡ quá nhiều, đây là tình trạng thường gặp ở bệnh béo phì.

Nguyên nhân còn lại là cổ trướng hình thành do sự tích lũy tụ dịch gây ra tình trạng phình to ở ổ bụng. Bụng của bệnh nhân bị ung thư sẽ sưng lên, chu vi bụng to lên rõ ràng kèm theo chướng bụng. Đây là nguyên nhân dẫn đến lượng lớn dịch trong khoang bụng bị tràn do ung thư gây ra, phổ biến là ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư buồng trứng.

2. Đau bụng dữ dội

Đau bụng là biểu hiện thường gặp ở nhiều loại bệnh khác nhau, vì vậy rất khó để phân biệt. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh ung thư đều có biểu hiện đau bụng, mức độ đau sẽ tăng dần theo tình trạng bệnh, sau đó đau dữ dội và đau ở những khu vực cố định.

Tình trạng đau bụng do ung thư các bộ phận khác nhau như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư túi mật cũng khác nhau.

3. Xuất hiện u, hạch ở bụng

Nổi u ở bụng là hiện tượng gặp phải khi bụng xuất hiện tình trạng căng cứng, sờ thấy cục cứng kèm theo cảm giác khó chịu, ấn vào đôi lúc có cảm giác đau. Thường khi ở giai đoạn đầu của ung thư, bệnh sẽ ít khi biểu hiện ra bên ngoài bụng. Tuy nhiên, đến một giai đoạn nhất định, khi ung thư phát triển dần trong cơ thể, những cục u sẽ xuất hiện rõ ràng ở bụng, chỉ cần sờ nắn là có thể cảm nhận được.

Ví dụ, với ung thư gan, bụng trên bên phải sẽ có thể sờ thấy khối u. Trong trường hợp bệnh nặng, sẽ có những nốt sần, khối u không đồng đều và kích thước sẽ tăng dần theo tình trạng bệnh.

3. Da bụng vàng

Các bệnh thường gặp như ung thư gan, ung thư tuyến tụy, ung thư đường mật có thể khiến da vùng bụng bị vàng, tức là màu da chuyển sang màu vàng do nồng độ bilirubin trong cơ thể bệnh nhân ung thư tăng cao. Đây là dấu hiệu rất xấu.

4. Chướng bụng, nôn mửa

Bệnh nhân ung thư có biểu hiện chướng bụng, nôn mửa hoặc không đi hết phân sau mỗi lần đi cầu cần lưu ý đến các bệnh như: tắc ruột, nôn tróe, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Với sự phát triển của công nghệ y học, ung thư không còn là căn bệnh nan y. Tuy nhiên, việc phát hiện và điều trị kịp thời chính là chìa khóa để nâng cao tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư. Hãy tới gặp bác sĩ ngay nếu bạn thấy có những biểu hiện bất thường ở vùng bụng.

Những thực phẩm dưới đây cũng có thể tăng nguy cơ ung thư, cần hạn chế tối đa:

1. Thực phẩm ướp muối

Những thực phẩm ướp muối như cá muối, rau muối, thịt kho… chứa hàm lượng lớn chất nitrit. Sau khi đi vào cơ thể, chất này sẽ kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein trong dạ dày tạo thành chất nitrosamine gây ung thư. Do đó, tiêu thụ quá nhiều đồ chua sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vòm họng và ung thư dạ dày.

2. Thực phẩm mốc

Nhiều người không biết cách bảo quản thực phẩm khiến cho đồ ăn bị hỏng, có mùi khó chịu và bị mốc. Thực phẩm mốc là nguyên nhân hình thành nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư.

Trong thực phẩm mốc có thể chứa chất aflatoxin, một chất có độc tính cực cao. Nếu cơ thể hấp thụ chất này sẽ gây tổn thương mô gan. Aflatoxin đã được tổ chức Y tế Thế giới WHO liệt kê là chất gây ung thư loại 1. Như vậy, thường xuyên ăn thực phẩm mốc sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư, trong đó có ung thư gan.

3. Rượu

Đồ uống có cồn chứa etanol – chất này đã được WHO liệt kê vào danh sách nhóm chất gây ung thư loại 1. Nói cách khác, uống quá nhiều rượu cũng là nguyên nhân hình thành bệnh ung thư, bao gồm ung thư hầu họng, ung thư vòm họng, ung thư thực quản…

4. Đồ uống nóng

WHO phân loại tất cả đồ uống trên 65 độ C vào nhóm chất gây ung thư loại 2A. Thường xuyên uống nước, cà phê hoặc trà có mức nhiệt trên 65 độ C sẽ gây bỏng khoang miệng và niêm mạc thực quản, tạo thành bệnh viêm mãn tính niêm mạc thực quản, do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản.

(Theo Aboluowang)