Bước cuối để khởi động lại dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 26/10, nguồn tin của phóng viên cho biết công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) - nhà đầu tư dự án đã thống nhất với Tổ công tác 1970 của UBND TPHCM về phương án bổ sung quỹ đất thanh toán hợp đồng BT. Phương án này đã được Tổ công tác báo cáo UBND TPHCM tại văn bản số 9688 ngày 17/10/2025, và hiện chỉ chờ thành phố chấp thuận chính thức để hoàn tất thủ tục.

Theo văn bản số 1117 gửi UBND TPHCM ngày 24/10/2025, Trung Nam Group cho biết đơn vị giữ nguyên đề xuất tại văn bản số 1098 ngày 16/10/2025, với danh mục 5 khu đất đã được ký kết trong hợp đồng BT số 2607 gồm:

Khu C8A – Khu A, Khu đô thị Nam TPHCM (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ), diện tích 5.500 m²;

Khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP. Thủ Đức cũ), diện tích 17.575 m²;

Khu đất 762 Bình Quới (phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ), diện tích 4.298 m²;

Khu đất phường Phước Long B (Trung tâm Hạt nhân, TP. Thủ Đức cũ), diện tích 4,2 ha;

Khu đất số 290 Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7 cũ), diện tích 3 ha.

Một cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng thống nhất bổ sung 4 khu đất mới đã có ý kiến đồng thuận của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm:

Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè (20,2 ha);

Khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và Nhà Bè (89,6 ha) – hai khu này đã được UBND TP chấp thuận bổ sung quỹ đất thanh toán từ năm 2021;

Khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan, phường Bình Lợi Trung), diện tích 14,8 ha;

Khu đất 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), diện tích 2.374 m².

Tất cả các khu đất nói trên được đề xuất theo nguyên tắc ngang giá với giá trị hợp đồng BT, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Trung Nam Group khẳng định doanh nghiệp hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo của Tổ công tác 1970, đồng thời nhấn mạnh: “Việc bổ sung quỹ đất là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ, khơi thông cho dự án được thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành”.

Trước đó, Tổ công tác dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” - được thành lập theo Quyết định 1970 của UBND TPHCM (hay còn gọi là Tổ công tác 1970) đã có văn bản gửi UBND TP, đề xuất phương án quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án này.

Trong văn bản trên, Tổ công tác 1970 kiến nghị dự án phải được thanh toán bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá. Nếu tại thời điểm quyết toán có sự chênh lệnh giữa giá trị dự án BT với giá trị quỹ đất thì mới tiến hành thanh toán bằng tiền cho phần chênh lệch này.

Tổ công tác cũng đề xuất ngoài 3 khu đất còn lại trong hợp đồng BT ký năm 2016, sẽ bổ sung thêm 2 khu đất mới (420 Nơ Trang Long và 257 Trần Hưng Đạo).

Để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án, Tổ công tác 1970 kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương bổ sung 2 khu đất mới vào phụ lục hợp đồng BT, đồng thời cho phép tổ chức phiên đàm phán thứ 4 với nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, ký nháy trước khi trình UBND TP và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét, phê duyệt.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được khởi công năm 2016 theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất.

Công trình nhằm kiểm soát ngập do triều cường cho diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM. Tuy nhiên, dự án bị tạm dừng từ cuối năm 2020 do vướng mắc trong thanh toán quỹ đất và điều chỉnh hợp đồng BT.

Nếu phương án vừa được thống nhất sớm được UBND TPHCM phê duyệt, đây sẽ là bước cuối cùng để dự án “hồi sinh” sau hơn 5 năm gián đoạn, mở ra kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ngập do triều vốn kéo dài nhiều năm qua ở TPHCM.