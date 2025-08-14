Bước ngoặt hạ tầng làm thay đổi “giá trần” bất động sản Vũ Yên

Đây cũng là lý do nhà đầu tư từ khắp miền Bắc đang tăng tốc đổ về Vinhomes Royal Island để chớp cơ hội cuối trước sóng tăng giá mới.

Quy luật bất biến: Hạ tầng mở đường, giá trị BĐS bứt tốc

Lịch sử thị trường cho thấy, mỗi khi một công trình hạ tầng chiến lược được hoàn thiện, giá trị BĐS quanh khu vực gần như lập tức được định giá lại.

Tại TP.HCM, trước khi cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2) thông xe, giá đất tại bán đảo Thủ Thiêm dao động khoảng 80-100 triệu đồng/m². Chỉ 5 năm sau khi có cầu kết nối trực tiếp với Quận 1 (cũ), giá BĐS đã vọt lên 300-400 triệu đồng/m², phản ánh tác động định giá lại của hạ tầng.

Hà Nội cũng từng chứng kiến cú bứt phá của khu Đông Anh sau khi cầu Nhật Tân khánh thành năm 2015. Giá đất từ vài triệu đồng/m² đã nhanh chóng leo lên 20-40 triệu đồng/m² chỉ nhờ thông tin xây cầu, và đạt mức trung bình 100 triệu đồng/m² sau vài năm, theo số liệu của Batdongsan.com.vn.

Quảng Ninh là ví dụ điển hình khác. Sự kiện cầu Bãi Cháy khánh thành 2/12/2006, kết hợp hạ tầng du lịch, đã khiến Hạ Long lột xác thành một đô thị du lịch tầm cỡ. Giá đất từ vài triệu đồng/m² đã tăng lên 10-20 triệu đồng/m² chỉ sau 2 năm.

Điểm chung trong các trường hợp này là: hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tái định vị tiềm năng kinh tế - xã hội của khu vực, kéo theo sự gia tăng mạnh về giá trị BĐS.

Theo ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland, dòng người ở đâu, dòng tiền ở đó. Một công trình giao thông chiến lược không chỉ thúc đẩy dịch chuyển dân cư, mà còn kích hoạt dòng vốn đầu tư và nhu cầu khai thác thương mại - dịch vụ, tạo lực đẩy kép cho giá trị BĐS.

Với Hải Phòng, quy luật "hạ tầng đi trước, giá đất theo sau" đang lặp lại khi cầu Hoàng Gia chính thức thông xe ngày 15/7/2025, mở kết nối trực tiếp giữa đảo Vũ Yên và "phố cổ" trung tâm thành phố cảng. Bên cạnh việc rút ngắn thời gian di chuyển, cây cầu nghìn tỷ còn là cú hích mang tính lịch sử, mở khóa chuỗi giá trị mới cho đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island.

Cầu Hoàng Gia vẽ lại bản đồ đầu tư BĐS Hải Phòng với Vũ Yên là tâm điểm hội tụ dòng tiền

Cột mốc "reset" giá trị BĐS Vinhomes Royal Island

Cầu Hoàng Gia thông xe đã rút ngắn thời gian từ Vinhomes Royal Island tới trung tâm cũ Hải Phòng chỉ còn 5 phút. Sự thay đổi này lập tức đưa Vũ Yên từ vị trí "ngoại vi" thành một cực mới đầy sinh khí trong mô hình đô thị đa trung tâm của Hải Phòng.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam Bùi Văn Doanh cơ hội lớn thường đến trước khi hạ tầng hoàn thiện. Một khi hạ tầng đã hoàn thiện thì không còn giá thấp.

"Hiện giá đất tại Vũ Yên khoảng 90 triệu đồng/m², còn tiềm năng tăng gấp 2, 3 lần khi hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện", ông Doanh nhận định.

Vinhomes Royal Island ngay lập tức có "trần" giá mới ngay sau khi thông xe cầu Hoàng Gia

Cú hích hạ tầng còn giúp giảm đáng kể rủi ro đầu tư, đồng thời kích hoạt cả hai dòng cầu: cầu ở thực từ nhóm cư dân tinh hoa, chuyên gia và doanh nhân; cầu đầu tư từ các nhà đầu tư có tầm nhìn đang dịch chuyển dòng vốn khỏi các thị trường đã bão hòa tại phía Bắc.

Thực tế, Vũ Yên đã "lột xác" thần tốc ngay sau khi cầu Hoàng Gia thông xe. Từ một đô thị bên kia sông, Vũ Yên đã trở thành trung tâm mới, với dòng người ùn ùn đổ về mỗi ngày.

Đơn cử, chỉ riêng ngày 2/8 vừa qua, Vinhomes Royal Island đón gần 100.000 lượt khách. Cảnh tượng nhộn nhịp này không chỉ mang tới sinh khí mới, mà còn mở ra vô vàn cơ hội kinh doanh, khai thác dòng tiền khi biển người liên tục đổ về. Những nhà đầu tư có tầm nhìn lập tức nhận ra, BĐS Vũ Yên đã trở thành những "cỗ máy in tiền" thực thụ.

Giới đầu tư đang tăng tốc đổ về Vinhomes Royal Island đón chân sóng cuối

Tác động của cầu Hoàng Gia đã được thị trường ghi nhận ngay lập tức khi lượng nhà đầu tư tìm đến Vũ Yên tăng vọt, giao dịch sôi động ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Giá bán bắt đầu có xu hướng nhích lên, đặc biệt ở những sản phẩm có vị trí đẹp, kế cận các tiện ích biểu tượng.

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời điểm vàng không nằm ở lúc thị trường đã bùng nổ, mà ở giai đoạn trước khi giá trần mới được thiết lập. Và cầu Hoàng Gia thông xe chính là cột mốc rõ ràng nhất cho một chu kỳ tăng trưởng mới nhanh hơn và mạnh hơn tại đảo Vũ Yên. Với biên độ tăng giá còn rộng, giai đoạn hiện tại được coi là cơ hội cuối để sở hữu BĐS "3 trong 1" - vừa an cư, vừa đầu tư, kinh doanh, vừa nghỉ dưỡng - với mức giá hợp lý trước khi chu kỳ tăng giá mới bắt đầu.