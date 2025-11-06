Bước ngoặt lịch sử: 82.000 tỷ đồng đưa khu cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam vươn lên hàng đầu châu Á

Rót 82.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định 1922/QĐ-BXD. Đây được xem là bước triển khai quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực này trở thành trung tâm logistics và trung chuyển quốc tế hàng đầu khu vực.

Theo quy hoạch, hệ thống cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm các khu bến trọng điểm như Cái Mép, Thị Vải, Long Sơn, Sông Dinh, Sai Mai – Bến Đình, bến khách du lịch quốc tế Vũng Tàu, bến cảng Côn Đảo cùng các bến dầu khí ngoài khơi, bến phao và khu chuyển tải. Mạng lưới cảng đa dạng này sẽ hình thành chuỗi dịch vụ hàng hải toàn diện, đáp ứng nhu cầu logistics, du lịch và khai thác dầu khí của cả vùng Đông Nam Bộ.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030 ước tính khoảng 82.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 5.130 tỷ đồng dành cho hạ tầng hàng hải công cộng và hơn 76.700 tỷ đồng phục vụ xây dựng, mở rộng các bến cảng. Khoản vốn này được kỳ vọng tạo bứt phá mạnh mẽ về năng lực khai thác và tăng sức cạnh tranh của chuỗi logistics tại khu vực.

Về tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, khu vực sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hiện đại hóa hạ tầng theo định hướng tăng trưởng sản lượng hàng hóa bình quân 3,5 – 3,8% mỗi năm.

Cảng Cái Mép – Thị Vải, trọng tâm phát triển của hệ thống cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu

Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải hiện là cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu khi nằm trên tuyến hàng hải quốc tế đi châu Âu, châu Mỹ. Nhờ khả năng tiếp nhận tàu mẹ, khu vực này được đánh giá là động lực phát triển xuất nhập khẩu, công nghiệp và dịch vụ logistics của vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng cảng biển, cử tri và chính quyền địa phương kiến nghị sớm triển khai các dự án giao thông chiến lược như cầu Cần Giờ – Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối liên vùng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái logistics đa phương thức, giảm áp lực giao thông đường bộ và gia tăng năng lực cạnh tranh của cảng biển Việt Nam.

Quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn mới được kỳ vọng tạo nền tảng cho Bà Rịa – Vũng Tàu vươn lên trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các cảng hàng đầu trong khu vực như Singapore, Port Klang (Malaysia) hay Laem Chabang (Thái Lan).

Qua đó, địa phương tiếp tục khẳng định vai trò “cửa ngõ biển” chiến lược của quốc gia, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.

Cảng Cái Mép - Thị Vải là 1 trong 11 cảng container tốt nhất thế giới. Ảnh: Báo NLĐ

Bước ngoặt lịch sử đối với chiến lược phát triển kinh tế biển

Việc thông qua tổng nhu cầu vốn đầu tư gần 82.000 tỷ đồng cho hệ thống cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030 được xem là một bước ngoặt lịch sử đối với chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Quyết định này đánh dấu giai đoạn tăng tốc mới, đặt nền tảng để khu vực cảng biển trọng điểm quốc gia chuyển mình mạnh mẽ, từ trung tâm xuất khẩu hàng hóa sang vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế.

Đây là lần đầu tiên một gói đầu tư quy mô lớn như vậy được phê duyệt dành riêng cho một cụm cảng biển, khẳng định rõ tầm quan trọng chiến lược của Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về logistics và vận tải biển toàn cầu, việc tập trung nguồn lực lớn để nâng cấp cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc củng cố vị thế trên bản đồ thương mại quốc tế và chủ động tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khoản đầu tư này không chỉ hướng tới nâng cấp cầu bến, luồng tàu và các công trình dịch vụ hàng hải hiện đại, mà còn tạo điều kiện mở rộng hệ sinh thái logistics vùng Đông Nam Bộ. Khi hạ tầng cảng biển được nâng tầm, nhiều lĩnh vực liên quan như công nghiệp chế biến – chế tạo, kho vận, dịch vụ logistics, dầu khí và du lịch biển sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Qua đó, Bà Rịa – Vũng Tàu có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành siêu đô thị cảng biển và logistics, tương tự các trung tâm hàng hải lớn trong khu vực.

Cảng Cái Mép - Thị Vải, từ một vùng đầm lầy đã vươn mình trở thành một trong những cảng cửa ngõ quan trọng nhất của Việt Nam. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Nguồn vốn khổng lồ này cũng góp phần thúc đẩy quá trình liên kết vùng thông qua các dự án hạ tầng then chốt như cầu Cần Giờ – Vũng Tàu, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối với sân bay Long Thành và các tuyến đường chiến lược ven biển. Việc kết nối đồng bộ giữa đường biển, đường bộ, đường sắt và hàng không sẽ tạo ra mạng lưới vận tải đa phương thức hiện đại, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường vận tải hàng hải quốc tế.

Trong dài hạn, quyết định đầu tư này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược về an ninh, chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo. Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, hướng tới vị trí cảng cửa ngõ toàn cầu của châu Á. Với định hướng đúng và nguồn lực đủ mạnh, hệ thống cảng biển của tỉnh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng dài hạn, lan tỏa lợi ích cho toàn vùng Đông Nam Bộ và cả nước.