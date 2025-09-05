Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước qua tuổi 60 mà không có 3 thứ này, đa phần tuổi già sẽ khốn khổ

05-09-2025 - 20:17 PM | Sống

Qua tuổi 60, ai giữ được sức khỏe, tình thân và chốn an yên thì tuổi già mới thật sự nhẹ nhõm.

Tuổi 60, con người đã đi qua những tháng ngày bận rộn nhất của cuộc đời. Nhiều người đã gác lại công việc, dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tuổi già có thong dong hay không, có hạnh phúc hay không, lại phụ thuộc vào 3 điều giản dị mà vô cùng quan trọng.

Bước qua tuổi 60 mà không có 3 thứ này, đa phần tuổi già sẽ khốn khổ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sức khỏe  - gốc rễ của hạnh phúc

Sức khỏe là vốn liếng lớn nhất. Nếu cơ thể yếu ớt, bệnh tật bủa vây thì mọi niềm vui, kế hoạch đều chỉ nằm trên giấy. Nhiều cụ ông, cụ bà mong được cùng con cháu đi du lịch, nhưng đôi chân mỏi, huyết áp cao lại khiến ước mơ giản dị ấy trở nên xa vời. Chăm sóc sức khỏe ở tuổi 60 không còn là chuyện của riêng cá nhân, mà còn là niềm vui của cả gia đình. Một bữa cơm ngon, một giấc ngủ sâu, một buổi sáng thong dong tập thể dục – đó chính là những “tài sản” vô giá.

Tâm trạng và tình thân - liều thuốc chữa cô đơn

Tuổi già không chỉ cần thuốc bổ, mà còn cần những liều thuốc tinh thần. Một tâm trạng lạc quan, một mái ấm đầy tình thương sẽ giúp xua tan nỗi sợ lớn nhất của tuổi xế chiều: sự cô đơn. Không ai muốn sống một tuổi già chỉ quanh quẩn với chiếc giường và bốn bức tường. Chỉ cần một bữa cơm sum họp cuối tuần, một cuộc gọi hỏi thăm, hay buổi chiều ngồi uống trà cùng bạn bè cũ, trái tim người già đã đủ ấm áp. Tình thân không cần nhiều, chỉ cần chân thành và thường xuyên hiện diện.

Mái nhà an yên và tài chính vững vàng - chốn nương tựa tuổi già

Ở tuổi 60, một mái nhà yên ấm không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Trong mái ấm ấy, cha mẹ tìm thấy sự bình yên, con cháu tìm thấy cội nguồn. Và để giữ được sự an yên đó, tài chính là yếu tố không thể thiếu. Một khoản tiết kiệm vừa đủ giúp cha mẹ không phải bận lòng chi tiêu, thuốc men; cũng không cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Tài chính ổn định mang lại sự tự do – tự do sống theo cách mình muốn, tự do tận hưởng những điều giản dị, tự do mỉm cười mà không vướng bận.

Bước qua tuổi 60, nếu giữ được sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan gắn với tình thân, và có một mái nhà an yên cùng nền tảng tài chính vững vàng, thì tuổi già không còn là “chiều muộn” mà chính là mùa thu vàng rực rỡ của đời người.

4 sai lầm tài chính khiến tôi phải đi làm lại ở tuổi 60 và bài học không ai nên lặp lại

Theo SaSa

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tuổi 60

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có”

Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có” Nổi bật

40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản

40 tuổi 3 lần mất việc, thu nhập giảm từ 130 triệu còn 18 triệu/tháng, người phụ nữ cay đắng nhận ra: Sau 35 tuổi, lợi thế kinh nghiệm, năng lực lại trở thành rào cản Nổi bật

Loại hạt lớn nhất hành tinh đang sắp tuyệt chủng: Giá tới hơn 71 triệu đồng/quả, nằm trong sách đỏ thế giới

Loại hạt lớn nhất hành tinh đang sắp tuyệt chủng: Giá tới hơn 71 triệu đồng/quả, nằm trong sách đỏ thế giới

19:50 , 05/09/2025
Chủ tiệm hải sản nói thẳng: “Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa"

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: “Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa"

19:30 , 05/09/2025
Tôi thấy mình trẻ hẳn ra ở tuổi 40 sau khi đi bộ kiểu này chỉ 1 tháng

Tôi thấy mình trẻ hẳn ra ở tuổi 40 sau khi đi bộ kiểu này chỉ 1 tháng

19:05 , 05/09/2025
Loại thực phẩm là "vua bổ máu" bổ khí huyết lại ngừa nhiều bệnh, chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ

Loại thực phẩm là "vua bổ máu" bổ khí huyết lại ngừa nhiều bệnh, chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ

18:50 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên