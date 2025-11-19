Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước tiến quan trọng đến hòa bình cho Dải Gaza

19-11-2025 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ổn định và quản lý Dải Gaza đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 17-11.

Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết cho phép triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza, thành lập một Hội đồng Hòa bình với vai trò là cơ quan chuyển tiếp và mở ra khả năng hướng tới một Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. 

Nhiệm vụ của lực lượng ổn định quốc tế là giám sát biên giới, bảo đảm an ninh và phi quân sự hóa Dải Gaza. Thời hạn ủy quyền cho lực lượng và hội đồng nói trên kết thúc vào cuối năm 2027.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nhận định nghị quyết đánh dấu một bước tiến quan trọng khác hướng đến "một Dải Gaza ổn định và có thể phát triển thịnh vượng, cũng như một môi trường cho phép Israel được sống trong an ninh". 

Dù vậy, theo trang The Guardian, các thành viên khác của Hội đồng Bảo an tỏ ra thận trọng hơn, nhấn mạnh sự ủng hộ hoặc miễn cưỡng chấp thuận của họ chủ yếu dựa trên những gì có thể xảy ra sau khi nghị quyết được thông qua, hơn là nội dung của văn kiện này.

Bước tiến quan trọng đến hòa bình cho Dải Gaza- Ảnh 1.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết về Dải Gaza hôm 17-11 Ảnh: UN News

Điều này đặc biệt rõ trong vấn đề Nhà nước Palestine. Theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, nghị quyết đã được sửa đổi để ít nhất đề cập đến một nhà nước Palestine trong tương lai. 

Tuy nhiên, thay vì nhắc đến quyền tự quyết của người Palestine và cam kết quốc tế về giải pháp hai nhà nước, văn kiện chỉ đưa ra một lời hứa xa vời và có điều kiện: nếu chính quyền Palestine cải tổ thỏa đáng và tiến trình tái thiết Dải Gaza có bước tiến, thì "có thể hội đủ điều kiện để hình thành một lộ trình đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và xây dựng Nhà nước Palestine".

Bất chấp tranh cãi trên, các nước ủng hộ vẫn kỳ vọng việc nghị quyết được thông qua sẽ giúp duy trì sự can dự của ông Donald Trump, từ đó thúc đẩy dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và giữ cánh cửa hé mở đối với triển vọng hòa bình lâu dài và việc lập Nhà nước Palestine. 

Ngoài ra, với việc càng có nhiều đại diện quốc tế trong Hội đồng Hòa bình và nhiều quốc gia Ả Rập, Hồi giáo tham gia Lực lượng ổn định quốc tế, Israel sẽ càng khó duy trì sự kiểm soát đối với Dải Gaza. 

Mỹ lên kế hoạch tiếp quản Gaza trong một thập kỷ

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

Từ Khóa:
gaza

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ: Một quốc gia BRICS đang 'rải' tiền ra khắp thế giới, Mỹ lại là nước nhận vốn nhiều nhất

Bất ngờ: Một quốc gia BRICS đang 'rải' tiền ra khắp thế giới, Mỹ lại là nước nhận vốn nhiều nhất Nổi bật

Nhập khí đốt Nga với giá rẻ hơn trung bình 30 euro/1.000m3, quốc gia châu Âu 'sốt ruột' vì mãi chưa ký được hợp đồng mới với Gazprom, đang phải mua theo kiểu 'ăn đong'

Nhập khí đốt Nga với giá rẻ hơn trung bình 30 euro/1.000m3, quốc gia châu Âu 'sốt ruột' vì mãi chưa ký được hợp đồng mới với Gazprom, đang phải mua theo kiểu 'ăn đong' Nổi bật

Có gì trong thoả thuận lịch sử mang về cho Mỹ gói đầu tư 1.000 tỷ USD?

Có gì trong thoả thuận lịch sử mang về cho Mỹ gói đầu tư 1.000 tỷ USD?

10:00 , 19/11/2025
Cloudflare gặp sự cố toàn cầu: ChatGPT, X, Deepseek cùng hàng loạt nền tảng công nghệ không thể truy cập

Cloudflare gặp sự cố toàn cầu: ChatGPT, X, Deepseek cùng hàng loạt nền tảng công nghệ không thể truy cập

09:45 , 19/11/2025
Không cần bất cứ mũi khoan nào, Nga phát hiện gần 70 tỷ tấn 'vàng đen' dưới nước

Không cần bất cứ mũi khoan nào, Nga phát hiện gần 70 tỷ tấn 'vàng đen' dưới nước

09:00 , 19/11/2025
Elon Musk đáp trả

Elon Musk đáp trả

08:29 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên