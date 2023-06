Bước vào giai đoạn đỉnh điểm đáo hạn trái phiếu: Novaland, Khải Hoàn Land và loạt doanh nghiệp BĐS tiếp tục "khất nợ"

Theo báo cáo mới đây của VNDiect, áp lực trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn tiếp tục gia tăng trong tháng 6/2023, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của Sở giao dịch chứng khoán (HNX) vẫn tiếp tục tăng lên.

Theo ước tính của đơn vị này, trong tháng 6 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với tháng 5/2023 số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/5/2023. Nếu so cả năm, thì tháng 6 là tháng đỉnh điểm giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023.

VnDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.

Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.

Trước đó, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 tiếp tục trầm lắng, trong khi hoạt động đàm phán giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ diễn ra tích cực, đã có thêm những tổ chức phát hành đàm phán thành công với trái chủ về gia hạn thời hạn trái phiếu.

Đáng chú ý, mới đây, CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa thông báo được gia hạn lô trái phiếu giá trị 1.000 tỷ phát hành vào tháng 9/2022 thêm 21 tháng kể từ ngày đáo hạn 19/6. Novaland cho biết, lãi suất trái phiếu áp dụng từ ngày 19/6 đến ngày cuối cùng của kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh sẽ cố định tại mức 11,5%/năm.

Trước lô trái phiếu này, Novaland cũng liên tục đạt được thoả thuận giãn nợ, gia hạn trái phiếu.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Novaland mới tổ chức gần đây, Tổng Giám đốc NVL cho biết: “Theo con số chúng tôi cập nhật đến nay có khoảng 600 tỷ đồng trái phiếu đã được khách hàng đồng ý hoán đổi và công ty đang tiếp tục thương lượng phần còn lại. Trong 6 tháng đầu năm, Novaland đã giảm nợ được khoảng 9.000 tỷ đồng”.

Công ty chưa công bố BCTC quý 2/2023. Theo ghi nhận tại BCTC quý 1/2023, tổng nợ phải trả của Tập đoàn giảm 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ về còn gần 211.800 tỷ, vẫn gấp gần 4,8 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Trong đó 62.740 tỷ là vay nợ tài chính.

Chi tiết, Công ty hiện đang ghi nhận 23 lô trái phiếu ngắn hạn với tổng dư nợ 20.924 tỷ đồng.

Novaland cũng đang có 15 lô trái phiếu dài hạn (tổng dư nợ gần 23.000 tỷ đồng).

Liên quan đến nợ trái phiếu, theo báo cáo, tổng khối lượng trái phiếu còn lại cần thương lượng gia hạn của năm nay là 5.500 tỷ. Công ty cho biết đang gia hạn/thương lượng hoán đổi (Swap) sản phẩm cho trái chủ nhanh nhất có thể để giữ cho thị trường ổn định.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land cũng vừa tiếp tục thông báo điều chỉnh lãi suất, kỳ hạn và thời gian trả lãi cho lô trái phiếu mệnh giá 300 tỉ đồng, phát hành ngày 22/12/2021.



Cụ thể, ngày 21/6/2023 vừa qua chủ sở hữu lô trái phiếu KHGH2123002 đã thông qua việc kéo dài kỳ hạn đáo hạn đến ngày 22/6/2024, đồng thời điều chỉnh lãi suất trái phiếu thành 13,5%/năm. Kỳ tính lãi sẽ được điều chỉnh định kỳ tháng 2 tháng/lần.

Ngoài ra còn một số doanh nghiệp bất động sản đạt thỏa thuận với chủ sở hữu trái phiếu như: CTCP Đầu tư BĐS Hưng Lộc Phát, CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG, CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn...

Hiện có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.