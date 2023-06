Buổi sáng uống đều đặn loại nước này, cơ thể được làm sạch từ bên trong

Chanh là loại quả có vị chua, hàm lượng vitamin C lại đặc biệt cao. Đây là một trong những loại trái cây có nhiều công dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.



Nước chanh là một thức uống rất giải khát và cách làm cũng rất đơn giản. Ngoài chanh, mọi người thường pha thêm đường phèn, mật ong… để dễ uống hơn mà vẫn bảo vệ dạ dày.

Một số người thích thức dậy vào buổi sáng và uống một cốc nước chanh để tỉnh táo và hỗ trợ quá trình giảm cân, thải độc cũng như làm đẹp. Trong khi đó có quan điểm nghi ngờ rằng việc uống nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày.

Trên thực tế, uống nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng rất tốt cho những người khỏe mạnh nhưng lại không phù hợp với những người có vấn đề về đường tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, chúng ta nên uống nước chanh trước bữa sáng từ 15 đến 20 phút để làm sạch dạ dày và làm ẩm ruột. Có một điều cần lưu ý đó là cần phải ăn sáng đầy đủ để tránh tình trạng axit trong chanh gây kích thích dạ dày, có thể làm tiết axit dạ dày quá mức dẫn đến khó chịu và buồn nôn. Người bị bệnh liên quan đến dạ dày cũng nên cân nhắc về việc sử dụng đồ uống ngoài.

Ngoài những lưu ý trên, thì tác dụng mà nước chanh mang lại cho sức khỏe của chúng ta là điều không thể phủ nhận. Dưới đây là những lợi ích món đồ uống này mang lại:

1. Kiểm soát đường huyết

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa hàm lượng vitamin C trong cơ thể và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một số thí nghiệm phát hiện ra rằng ăn trái cây và rau quả ở một mức độ nào đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Điều này đã chứng minh tầm quan trọng của chế độ ăn nhiều thực phẩm tươi.

Nhờ hàm lượng vitamin C cao, cung cấp cho bạn gần 50% giá trị hàng ngày mà cơ thể cần. Do đó chanh là một "ứng cử viên" lý tưởng để bổ sung vitamin, đặc biệt là vitamin C.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra việc sử dụng vitamin C cùng với các loại thuốc như metformin để giúp điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Trong một dự án, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đối tượng thử nghiệm uống vitamin C cùng với metformin trong thời gian 12 tuần đã thấy giảm mức đường huyết lúc đói và sau bữa ăn.

Đây là những thước đo mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường của cơ thể. Việc bổ sung vitamin C có thể tiềm ẩn những tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều, vì vậy bạn nên dùng các nguồn tự nhiên như nước chanh.

2. Thanh lọc gan

Một ly nước chanh vào buổi sáng là "món khoái khẩu" của gan. Để quá trình giải độc trong cơ thể diễn ra suôn sẻ và triệt để, có hai cơ quan cần được chăm sóc đặc biệt đó là gan và thận.

Gan là một trong những cơ quan tiêu hóa đảm nhiệm nhiều vai trò trong cơ thể. Vì vậy, ngoài chất xơ, nước, lợi khuẩn, gan cũng cần được cung cấp các chất vitamin cần thiết để thúc đẩy quá trình thải độc. Mỗi sáng uống một cốc nước có thêm một hoặc hai lát chanh tươi là sự lựa chọn không nên bỏ qua.

Bởi vì gan phải đợi đến khi cơ thể ngủ say (khoảng 1h sáng) mới có thể thực hiện quá trình giải độc và tái tạo lại. Sang đến ngày hôm sau, gan đã kiệt sức.

Nếu được bổ sung dưỡng chất đúng lúc, cơ quan này sẽ tràn đầy năng lượng. Các độc tố trong gan có thể được tẩy trừ nhờ vitamin C, ngoài ra Axit citric trong nước chanh khuyến khích gan sản xuất mật, có tác dụng tốt để bài tiết chất độc.

3. Giảm sỏi thận

Mỗi sáng uống một cốc nước chanh (30 ml nước chanh pha thêm 100 ml nước lạnh, nếu sợ chua có thể pha thêm một lượng mật ong thích hợp) sẽ giúp bệnh nhân sỏi thận cải thiện tình trạng bệnh.

Citrate, một loại muối trong axit citric, liên kết với canxi và giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận. Trong khi đó, trái cây và nước trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp citrate tự nhiên được biết đến trong chế độ ăn uống.

Trong tất cả các loại nước trái cây họ cam quýt, nước chanh được đánh giá có nồng độ muối ngăn ngừa sỏi thận cao nhất.

Ngoài việc uống nước chanh để chữa bệnh, người bệnh sỏi thận cũng có thể cho thêm vỏ chanh vào thức ăn cũng mang lại hiệu quả tốt, từ đó nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

4. Làm trắng và chăm sóc da

Chanh có chứa vitamin B1, vitamin B2, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời cũng rất giàu axit hữu cơ và axit citric. Đồng thời đây là một loại thực phẩm có tính kiềm cao và có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có thể thúc đẩy quá trình tái tạo làn da.

Nó rất hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, trì hoãn quá trình lão hóa và ức chế sự hình thành sắc tố.

5. Thanh nhiệt và giải đờm

Chanh cũng có thể làm long đờm. Tác dụng long đờm của vỏ chanh mạnh hơn cam quýt. Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, nếu không chú ý đến chế độ ăn uống thì độ ẩm bên trong cơ thể con người và độ ẩm bên ngoài của khí hậu tự nhiên sẽ tác động lẫn nhau.

Nếu tích tụ lâu ngày độ ẩm sẽ thời gian, đờm sẽ xuất hiện. Vì vậy, khi mùa hè có nhiều đờm và cổ họng khó chịu, pha thêm nước cốt chanh với nước ấm và một ít muối là có thể giúp giảm đờm, làm sạch đường hô hấp.

6. Phòng chống bệnh tim mạch

Chanh rất giàu vitamin C và vitamin P (một nhóm các hợp chất thực vật mà ngày nay gọi là flavonoid) có tác dụng tăng cường độ đàn hồi và dẻo dai của mạch máu. Không chỉ vậy, chúng còn có tác dụng phòng và điều trị các triệu chứng tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim.

Theo Sohu