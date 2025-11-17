Bưu phẩm đặc biệt gửi qua đường bưu điện từ Hạ Long, tâm thư bên trong thùng xốp "gây bão" dư luận

Chủ nhân của tâm thư gây chú ý mạng xã hội những ngày vừa qua là của du khách V.L.N. (trú tại phường Hạ Long, Quảng Ninh). Người này đã từng nhiều lần ra đảo Cô tô và vì tò mò cũng như yêu vẻ đẹp của đảo, đặc biệt là bãi đá, anh N. đã lén lấy một số đá mang về trưng bày.

Thời gian qua, sau khi đọc được bài viết về một nhóm thanh niên trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo Cô Tô, anh N. nhận thức được việc làm của mình là không đúng đắn. Chính vì thế, anh đã quyết định trả lại 14kg đá cuội cùng một bức tâm thư.

Nội dung thư như sau: "Tôi là một du khách, từng ra đảo nhiều lần vào năm 2015-2018. Do tò mò và mê vẻ đẹp của đảo, đặc biệt là bãi đá nên tôi đã lén lấy một số đá về trưng bày.

Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt khi đọc về bài các bạn thanh niên trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo, tôi cảm thấy hành động trước đây của mình đã làm tổn hại đến vẻ đẹp nguyên sơ và trong trẻo của hòn đảo này.

Nay tôi viết thư xin chân thành gửi lời xin lỗi đến người dân đảo Cô Tô và xin trả lại số đá mình đã mang về. Mong số đá này được trả lại về đúng bãi đá trên đảo, trả lại vẻ đẹp cho địa danh này.

Một lần nữa tôi xin được gửi lời xin lỗi về hành động của mình và về sự bất tiện đã gây ra cho quý Phòng. Tôi xin chân thành cảm ơn!".

Vị du khách đóng thùng 14kg đá cuội trả lại với đảo Cô Tô.

Trao đổi trên Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã xác nhận thông tin trên. Ông Linh cho hay ngày 14/11 vừa qua, đơn vị nhận một bưu phẩm đặc biệt gửi qua đường bưu điện từ Hạ Long, bên trong là 14 kg đá cuội cùng một bức thư xin lỗi. Theo ông Linh, toàn bộ số đá sẽ được cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội đưa về bãi đá Móng Rồng trên đảo.

Trong tâm thư, du khách có đề cập tới trường hợp về nhóm thanh niên trăn trở gây dựng lại quần thể san hô quý hiếm trên đảo. Được biết, đó là câu chuyện của nhóm anh Phạm Văn Đức (33 tuổi, trú đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Đội ngũ của anh Đức đã nhiều năm trồng, nhân giống san hô sừng hươu tại khu vực hòn Chim ở đặc khu Cô Tô.

Thông tin trên VietNamNet, anh Đức cho hay, năm 2023, anh cùng các cộng sự có kinh nghiệm lặn biển bắt đầu khảo sát, đánh giá thực trạng và ghi nhận tại khu vực Cô Tô hiện có khoảng 43 loài san hô sinh sống.

Tuy nhiên, loài san hô sừng hươu gần như tuyệt chủng tại đây - dù lặn khắp nơi dưới đáy biển, họ chỉ tìm thấy một đến hai cụm nhỏ cao chừng 15cm. Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm anh Đức cùng cộng sự bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để phục vụ công việc hồi sinh loài san hô này.

Những mẫu san hô sừng hươu sau khi lấy về được cố định vào giá đỡ làm bằng khung sắt. Mọi công đoạn đều được thực hiện ngay dưới đáy biển, độ sâu khoảng 10m. Hiện tại, anh Đức cùng các cộng sự đã cấy thành công san hô sừng hươu trên diện tích khoảng 500m2 dưới đáy biển, các cụm san hô đang sinh trưởng tốt.

Nhiều năm qua, huyện đảo Cô Tô đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm bảo vệ môi trường biển với thông điệp "không mang đi — không lấy về". Kêu gọi du khách không mang túi nylon, đồ nhựa dùng một lần lên đảo và không lấy các vật phẩm thiên nhiên như đá, vỏ ốc, san hô về làm kỷ niệm. Thông điệp này được phổ biến rộng rãi từ lúc du khách lên tàu, tại bến cảng và trên đảo qua pano, loa truyền thanh và hướng dẫn viên. Từ tháng 9/2022, Cô Tô đã thí điểm chiến dịch "Cô Tô nói không với rác thải nhựa" và khuyến nghị du khách để lại các sản phẩm nhựa không cần thiết, thay bằng túi thân thiện môi trường; thậm chí có thời điểm tỉnh triển khai quy định nghiêm ngặt với việc mang vật dụng nhựa dùng một lần lên đảo.



