BV ĐH Y Dược TP.HCM đính chính thông tin liên quan tới bác sĩ nha khoa đánh khách hàng

Chị T. - nạn nhân trong vụ việc, cho hay chị được bạn bè giới thiệu tới phòng khám nha khoa Tuyết Chinh. Hồ sơ phòng khám ghi bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đánh khách hàng vẫn đang là tâm điểm gây chú ý trong dư luận. Nạn nhân trong vụ việc này là chị N.T.T.T. (30 tuổi, trú tại Đắk Lắk). Chị T. niềng răng ở phòng khám nha khoa của bà Chinh tại đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông (TP.HCM).

Từ lúc niềng răng, chị đã chi hàng chục triệu đồng cho việc thăm khám, chỉnh sửa nhưng răng vẫn hỏng. Do không hài lòng với kết quả điều trị nên chị T. đã đăng tải nội dung trên mạng xã hội, đến phòng khám để đòi lại phí điều trị đã đóng. Và tại đây đã xảy ra xô xát. 

Chị T. còn cho biết mình được bạn bè giới thiệu tới phòng khám của bà Chinh. Trong hồ sơ phòng khám ghi bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; địa chỉ tại số 49 Trần Thị Nghỉ thực chất là nhà riêng.

Thông tin trên Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định không có bác sĩ nào tên Tuyết Chinh đang công tác tại đơn vị này, đồng thời cho biết đã rà soát hồ sơ nhân sự để làm rõ thông tin lan truyền.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, thời điểm kiểm tra (ngày 8/9), phòng khám nha khoa cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cấp Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp (cũ) cấp Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh. 

Cũng tại địa chỉ này Sở Y tế TP cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 cấp Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm mặt thuộc Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh do bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám. Cụ thể: Không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu các thông tin cần thiết về phòng khám tại "Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế TP.HCM" (https://tracuu.medinet.org.vn). Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sai phạm về chuyên môn, y đức, hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng "Y tế trực tuyến".

 

