BV Land và Savills bắt tay kiến tạo chuẩn sống mới tại Thái Nguyên

Tạo nên "thước đo uy tín" tại thị trường Thái Nguyên

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới, việc hình thành một chuỗi giá trị chuyên nghiệp từ quy hoạch, phát triển sản phẩm đến thiết kế kiến trúc, thi công, quản lý vận hành là tiêu chí quan trọng để định vị thương hiệu và khẳng định uy tín của doanh nghiệp.

Việc lựa chọn đồng hành cùng những thương hiệu quốc tế như Aedas (thiết kế kiến trúc), Ego (thiết kế cảnh quan) và Savills (quản lý vận hành) chính là lời khẳng định cho chiến lược phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững của BV Land. BV Diamond Hill vì thế không chỉ là một công trình nhà ở và thương mại dịch vụ, mà còn là biểu tượng mới về phong cách sống tại Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Tân Thành, Chủ tịch HĐQT BV Land chia sẻ: "Trong hành trình phát triển, BV Land luôn đặt chất lượng và giá trị bền vững lên hàng đầu. Lựa chọn đồng hành cùng Savills là sự tiếp nối cam kết của chúng tôi trong hành trình kiến tạo những giá trị sống thực chất, nhân văn và bền vững cho khách hàng và cộng đồng."

BV Land cam kết kiến tạo những giá trị sống mới

Dịch vụ quản lý vận hành theo chuẩn quốc tế không chỉ đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa Thái Nguyên mà còn thỏa mãn nhu cầu có một nơi ở "all in one" (tất cả trong một) của các chuyên gia trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhấn mạnh: "Tại BV Diamond Hill Thái Nguyên, chúng tôi đã hợp tác với BV Land nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển sản phẩm. Hôm nay, Savills một lần nữa rất vinh dự được tiếp tục đồng hành cùng BV Land trong việc quản lý vận hành tòa nhà. Chúng tôi tin rằng, với thế mạnh và kinh nghiệm của mình, Savills sẽ góp phần đưa tòa tháp đôi trở thành tiêu chuẩn sống mới tại Thái Nguyên."

Phối cảnh BV Diamond Hill Thái Nguyên

Nâng tầm "chất sống mới" trong không gian đậm bản sắc

Mỗi công trình do BV Land kiến tạo không chỉ là nơi để ở, mà còn thể hiện các giá trị sống và thấm đẫm tinh thần Việt cùng khát vọng vươn tầm. Tòa tháp đôi BV Diamond Hill Thái Nguyên nằm ở vị trí trung tâm, có kiến trúc độc bản, không gian sống chất lượng, giàu giá trị nhân văn – nơi mỗi cư dân đều sẽ được tôn trọng, gắn kết và sống hạnh phúc.

BV Diamond Hill Thái Nguyên mang đậm giá trị văn hóa trong thiết kế. Các kiến trúc sư đã sử dụng nghệ thuật xếp đặt hình khối đặc biệt, cùng những đường nét trang trí tinh tế để tạo nên một tổng thể công trình hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc địa phương: phảng phất đâu đó những ban công nhấp nhô cùng màu xanh của đồi chè trên cao, nét uốn lượn của dòng sông Cầu thơ mộng, đường giật cấp của ruộng bậc thang, pattern của mây tre đan lát, hay tông màu nâu trầm của ngôi nhà gỗ truyền thống.

Với quy mô 38 tầng, trở thành tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, BV Diamond Hill Thái Nguyên được kiến tạo theo phong cách thiết kế "Green & Smart" (xanh và thông minh), gồm 2 tháp căn hộ cao tầng kết nối nhau bằng khối đế thương mại dịch vụ, xung quanh dự án là công viên cây xanh và hồ nước rộng lớn. Công trình được bố trí nhiều không gian công cộng, hành lang cây xanh, được sử dụng vật liệu, thiết bị thân thiện môi trường. Dự án đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của IFC và được trao chứng chỉ công trình xanh EDGE toàn cầu ngay đầu năm 2025.

BV Diamond Hill Thái Nguyên được trao chứng chỉ công trình xanh EDGE toàn cầu

BV Land là thương hiệu bất động sản cao cấp, kiến tạo những không gian sống nhân văn, bền vững và giàu bản sắc. Được Dot Property Vietnam Awards vinh danh là "Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất miền Bắc năm 2023", BV Land không chỉ xây dựng những công trình mà còn kiến tạo hệ sinh thái sống giá trị, nơi thiên nhiên được gìn giữ, con người được tôn trọng, truyền thống văn hóa được tiếp nối đầy tự hào.

Savills là tập đoàn tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới, với mạng lưới hơn 600 văn phòng và đội ngũ chuyên gia toàn cầu giàu kinh nghiệm. Tại Việt Nam, Savills hoạt động từ năm 1995 và nhanh chóng khẳng định vị thế qua các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu đặc thù từng thị trường địa phương.

Sự kết hợp giữa BV Land và Savills – cùng với các đối tác quốc tế uy tín khác – không chỉ nâng tầm tiêu chuẩn vận hành tại BV Diamond Hill Thái Nguyên, mà còn góp phần kiến tạo biểu tượng sống thịnh vượng, hiện đại và đầy bản sắc, nâng tầm chất sống mới của người dân Thái Nguyên./.