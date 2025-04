Tối 28/4, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang truy nã đối tượng Hoàng Thị Phương Thảo (37 tuổi; trú tịa Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội nay là Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12/02/2010, Hoàng Thị Phương Thảo đã bán 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Deawoo Lacetti, BKS 30U – 0404 (đăng ký xe mang tên Hoàng Thị Phương Thảo) cho anh D.Đ.T. (trú tại Đống Đa, Hà Nội) với giá 300 triệu đồng và giao toàn bộ giấy đăng ký xe, sổ đăng kiểm cho anh T.

Công an TP Hà Nội truy nã đối tượng Hoàng Thị Phương Thảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến ngày 13/2/2010, lấy lí do cần có phương tiện để đi lại làm giấy tờ đi nước ngoài, Thảo đã viết giấy mượn lại xe của anh T trong thời gian 1 tháng.

Sau khi mượn được xe, Thảo đã làm thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký xe và tiếp tục bán chiếc xe trên cho bà N.T.N.M. (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT – Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Phương Thảo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, đối tượng Hoàng Thị Phương Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu.

Nếu phát hiện đối tượng Hoàng Thị Phương Thảo ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội (Điều tra viên Hoàng Tiến Công, SĐT: 0974.429.590), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.