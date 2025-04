Cách làm thủ tục đi máy bay bằng điện thoại nhanh nhất

Từ 16h ngày 28/4, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài triển khai thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID, cho hành khách nội địa tại nhà ga T1 của Vietnam Airlines và Vietjet . Việc áp dụng sinh trắc học VNeID giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng, an toàn mà không cần xuất trình giấy tờ tại các điểm kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay.

Từ 16h ngày 28/4, Cảng HKQT Nội Bài triển khai thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID cho khách nội địa. Ảnh: NIA.

Các bước thực hiện bao gồm:

Tại quầy làm thủ tục (check - in).

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại cá nhân.

Chọn dịch vụ khác, sau đó chọn thủ tục hàng không. Tiếp đến chọn check - in online rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Tại điểm kiểm tra an ninh.

Đứng vào vị trí dấu chân đã đánh dấu, nhìn vào camera để hệ thống tự động nhận diện khuôn mặt.

Sau khi xác thực thành công, cửa sẽ mở để hành khách tiếp tục vào khu vực soi chiếu an ninh.

Tại cửa ra máy bay.

Đứng đúng vị trí, nhìn vào camera, hệ thống xác thực và mở cửa để hành khách lên tàu bay không cần tiếp xúc với nhân viên.

Hiện nay, Cảng HKQT Nội Bài có các điểm kiểm tra sinh trắc học gồm: Kiểm tra an ninh có 3 làn tại khu C (gần đầu cánh A) và 2 làn tại sảnh E (gần khu kiểm tra an ninh truyền thống); Cửa ra máy bay, từ cửa số 1 đến cửa số 15.

Hành khách muốn triển khai thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học cần cập nhật VNeID lên mức độ 2, dùng phiên bản mới nhất, đồng thời tải ứng dụng mới nhất của Vietnam Airlines hoặc Vietjet.

Ngoài ra, hành khách vẫn cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để dự phòng trong trường hợp hệ thống trục trặc.

Hành khách muốn triển khai thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học cần mang điện thoại và cập nhật VNeID lên mức độ 2. Ảnh: NIA.

Trước đó, nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khai trương hôm 19/4 cũng kích hoạt hệ thống VNeID , hành khách đi máy bay tại nhà ga này có thể sử dụng công nghệ sinh trắc học tích hợp trên VNeID để di chuyển xuyên suốt hành trình mà không cần xuất trình giấy tờ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lần này ngành hàng không dự kiến đón hơn 2,4 triệu hành khách . Trong đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đón trung bình khoảng 122.000 khách (nội địa 72.000 khách, quốc tế 50.000 khách) một ngày, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại (112.000 khách/ngày).

Tại Cảng HKQT Nội Bài, ngày cao nhất dự kiến phục vụ 108.000 lượt khách; trong đó có 44.000 khách quốc tế và 64.000 khách quốc nội, tăng 25% so với cùng kỳ.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 lần này ngành hàng không dự kiến đón hơn 2,4 triệu hành khách. Ảnh: VTC.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) lưu ý hành khách có mặt tại ga quốc nội trước 2h và ga quốc tế trước 3h; hành khách cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay tránh việc nhỡ chuyến bay . Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân và kiểm tra hành lý đúng quy định trước khi làm thủ tục lên máy bay; khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online trước khi đến sân bay để tiết kiệm thời gian.

Cục HKVN khuyến cáo, hành khách có các hành vi như tung tin , cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không (hoang báo có bom, mìn, khủng bố…), quậy phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp hay phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân trong địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay, sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đối mặt với việc bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn hoặc vĩnh viễn.